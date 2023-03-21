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З’явилися нові деталі скандалу з водієм автобусу в Кривому Розі, який облаяв пасажира з інвалідністю

Сьогодні 17:49
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Омбудсмен прокоментував випадок з водієм, який образив пасажира з інвалідністю

Новости Днепра про З'явилися нові деталі скандалу з водієм автобусу в Кривому Розі, який облаяв пасажира з інвалідністю

У Кривому Розі розгорівся скандал з водієм автобусу, який образив пасажира з інвалідністю. 

Криворіжець Юрій Понькін поділився неприємним інцидентом в соцмережі. Водій автобусу спочатку відмовився відкинути пандус, щоб пасажир міг заїхати в салон, а потім облаявши чоловіка все ж зробив це, але досить грубо затягнув містянина в салон. 

Коли Юрій виходив із транспорту, історія повторилася. Водій випхав пасажира на візку з автобусу, ледь не кинувши його на землю. Якби не перехожі, які підбігли до чоловіка та втримали його, то він упав би на дорогу. Юрій виклав відео інциденту на своїй сторінці. 

Після цього розгорівся скандал, на який відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що місцеве представництво омбудсмена в Дніпропетровській області, звернулося до Криворізької міськради, ДніпроОВА та Держслужби з безпеки на транспорті щодо перевірки цієї інформації, встановлення кола винних осіб та вжиття належних заходів реагування, а у разі наявності правових підстав, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Нагадаємо, на це відреагували в КП, пообіцявши розібратися в історії. Пізніше стало відомо, що водій автобусу звільнився за власним бажанням. 

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Новости Днепра про З'явилися нові деталі скандалу з водієм автобусу в Кривому Розі, який облаяв пасажира з інвалідністюУкраїнська Новости Днепра про З'явилися нові деталі скандалу з водієм автобусу в Кривому Розі, який облаяв пасажира з інвалідністюРусский

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