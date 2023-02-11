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  • З’явилися фото “Шахеда”, який атакував об’єкт інфраструктури в Криворізькому районі

З’явилися фото “Шахеда”, який атакував об’єкт інфраструктури в Криворізькому районі

Сьогодні 13:11
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На Дніпропетровщині дрон влучив в енергетичний об'єкт.

Так, за даними від Дніпропетровської обласної прокуратури, вночі 10 лютого росіяни атакували дронами-камікадзе об’єкт енергетичної інфраструктури в Криворізькому та Нікопольському районах. Є значні пошкодження, але люди не постраждали. 

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та Криворізької східної окружної прокуратур здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронці опублікували фото, на яких видно згорілі частини дрону та величезну яму, яка утворилася на місці прильоту боєприпасу. 

Новости Днепра про З'явилися фото

Новости Днепра про З'явилися фото

Нагадаємо, сьогодні вночі над Дніпропетровщиною збили три дрони-камікадзе, ще декілька влучили в ціль. А у ПВК “Схід” показали, як знищили один із них. 

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