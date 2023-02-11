З’явилися фото “Шахеда”, який атакував об’єкт інфраструктури в Криворізькому районі

На Дніпропетровщині дрон влучив в енергетичний об'єкт.

Так, за даними від Дніпропетровської обласної прокуратури, вночі 10 лютого росіяни атакували дронами-камікадзе об’єкт енергетичної інфраструктури в Криворізькому та Нікопольському районах. Є значні пошкодження, але люди не постраждали.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та Криворізької східної окружної прокуратур здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронці опублікували фото, на яких видно згорілі частини дрону та величезну яму, яка утворилася на місці прильоту боєприпасу.

Нагадаємо, сьогодні вночі над Дніпропетровщиною збили три дрони-камікадзе, ще декілька влучили в ціль. А у ПВК “Схід” показали, як знищили один із них.

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