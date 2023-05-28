З’явилося відео масового побоїща на кулаках, яке влаштували під час матчу “Дніпро-1” – “Шахтар”

Під час матчу побилися гравці Шахтаря та Дніпро-1.

Про це повідомляє Setanta Sports УПЛ.

28 травня, під час матчу 29-го туру вітчизняної Прем’єр-ліги відбулися сутички між футболістами “Дніпро-1” та “Шахтарем”. Як повідомляє видання, під час додаткового часу гравці не стримували емоцій та влаштували масштабну бійку.

До побоїща долучилися гравці, воротарі, запасні футболісти та навіть персонал команд. Усе тривало понад 5 хвилин, а гравцю “Шахтаря” Ракицькому розсікли брову, а один із “дніпровців” під час бійки опинився на траві.

Зазначається, що головна арбітриня матчу Катерина Монзуль показала 5 червоних карток учасникам побоїща. У “Шахтаря” були вилучили Єгора Назарина та Анатолія Трубіна, а в “Дніпра-1” – бразильця Пеглоу. Поранений “гірник” Ракицький став на ворота, адже у Шахтаря більше не було вільних гравців. Сам матч закінчився перемогою Шахтаря, який став достроковим чемпіоном України.

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