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З’явилося роз’яснення, як жителям Дніпра нарахують третю платіжку за газ

Сьогодні 21:57
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Зовсім скоро жителі Дніпра можуть отримати новий платіж.

Новости Днепра про З'явилося роз'яснення, як жителям Дніпра нарахують третю платіжку за газ

У департаменті з питань самоорганізації населення ДМР роз’яснили чого чекати ОСББ/ЖБК від третьої платіжки за газ. 

З 1 січня 2024 року дніпряни отримують новий платіж у квитанціях про сплату за комунальні послуги – витрати на утримання внутрішньобудинкових газових мереж.
 
Проводити техобслуговування мережі може лише компанія з відповідною ліцензією. Договір з ліцензованою компанією, яка надаватиме послуги, має укладати балансоутримувач будівлі.
 
Видів договору може бути 2:
  • індивідуальний (платіжку отримує безпосередньо мешканець квартири) 
  • колективний (витрати включаються на утримання будинку, а договір укладає ОСББ/ЖБК).
До технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж буде входити обстеження газових мереж, перевірка фланців та поточний ремонт.
 
Чим більше мешканців у будинку, тим меншим буде платіж за утримання внутрішньобудинкової системи. Також вартість обслуговування залежить і від технічного стану мережі, і від кількості та якості обладнання.
 
Платити за утримання внутрішньобудинкових газових мереж треба буде раз на три роки. В середньому це близько 50 гривень на одну родину. Ця сума додаватиметься до платежу за розподіл газу.

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Новости Днепра про З'явилося роз'яснення, як жителям Дніпра нарахують третю платіжку за газУкраїнська Новости Днепра про З'явилося роз'яснення, як жителям Дніпра нарахують третю платіжку за газРусский

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