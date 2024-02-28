З’явилося роз’яснення, як жителям Дніпра нарахують третю платіжку за газ

Зовсім скоро жителі Дніпра можуть отримати новий платіж.

У департаменті з питань самоорганізації населення ДМР роз’яснили чого чекати ОСББ/ЖБК від третьої платіжки за газ.

З 1 січня 2024 року дніпряни отримують новий платіж у квитанціях про сплату за комунальні послуги – витрати на утримання внутрішньобудинкових газових мереж. Проводити техобслуговування мережі може лише компанія з відповідною ліцензією. Договір з ліцензованою компанією, яка надаватиме послуги, має укладати балансоутримувач будівлі. Видів договору може бути 2: індивідуальний (платіжку отримує безпосередньо мешканець квартири)

колективний (витрати включаються на утримання будинку, а договір укладає ОСББ/ЖБК).

До технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж буде входити обстеження газових мереж, перевірка фланців та поточний ремонт. Чим більше мешканців у будинку, тим меншим буде платіж за утримання внутрішньобудинкової системи. Також вартість обслуговування залежить і від технічного стану мережі, і від кількості та якості обладнання. Платити за утримання внутрішньобудинкових газових мереж треба буде раз на три роки. В середньому це близько 50 гривень на одну родину. Ця сума додаватиметься до платежу за розподіл газу.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: