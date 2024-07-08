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  • З’являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

З’являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

Сьогодні 11:17
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Озеро Куряче в Дніпрі уподобали чаплі.

Новости Днепра про З'являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

У Дніпрі на Лівобережному оселилася величезна зграя чапель. За повідомленнями місцевих жителів, з сотню або більше птахів щоденно приходять на озеро Куряче. 

Дніпрянам вдалося зазнімкувати цих пернатих. 

Ось такі чаплі на озері Куряче. Кожен ранок біля п’ятої години ми бачимо величезну кількість, від 50 до 100 і більше осіб, – пишуть містяни в соцмережах. 

Новости Днепра про З'являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

Новости Днепра про З'являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

Новости Днепра про З'являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

Новости Днепра про З'являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

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Новости Днепра про З'являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)Українська

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