З’являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

Озеро Куряче в Дніпрі уподобали чаплі.

У Дніпрі на Лівобережному оселилася величезна зграя чапель. За повідомленнями місцевих жителів, з сотню або більше птахів щоденно приходять на озеро Куряче.

Дніпрянам вдалося зазнімкувати цих пернатих.

Ось такі чаплі на озері Куряче. Кожен ранок біля п’ятої години ми бачимо величезну кількість, від 50 до 100 і більше осіб, – пишуть містяни в соцмережах.

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