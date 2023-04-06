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  • З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

Сьогодні 15:51
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У Кривому Розі вилучили трьох дітей, які жили в анти-санітарних умовах.

Новости Днепра про З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

Про це повідомили в службі у справах дітей виконкому Саксаганської райради.

4 квітня у горе-матері забрали трьох малолітніх дітей, які росли у нелюдських умовах. За словами соцпрацівників, у будинку було брудно, скрізь валялося сміття та стояв страшенний сморід. 

Усі троє дітей були голодні та в брудному одязі. Під час огляду у них виявили педикульоз. У помешканні не було продуктів та елементарних засобів гігієни. Наразі малеча знаходиться в лікарні, а на маму чекає суд. 

Новости Днепра про З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

Новости Днепра про З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

Новости Днепра про З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

Новости Днепра про З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

Новости Днепра про З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

Нагадаємо, раніше ми писали про мешканку Бахмуту, яка рік провела в підвалі під бомбами, а у Дніпрі народила дитину. 

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Новости Днепра про З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовахУкраїнська

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