З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

Про це повідомили в службі у справах дітей виконкому Саксаганської райради.
4 квітня у горе-матері забрали трьох малолітніх дітей, які росли у нелюдських умовах. За словами соцпрацівників, у будинку було брудно, скрізь валялося сміття та стояв страшенний сморід.
Усі троє дітей були голодні та в брудному одязі. Під час огляду у них виявили педикульоз. У помешканні не було продуктів та елементарних засобів гігієни. Наразі малеча знаходиться в лікарні, а на маму чекає суд.
Нагадаємо, раніше ми писали про мешканку Бахмуту, яка рік провела в підвалі під бомбами, а у Дніпрі народила дитину.
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