З вікон вистрибують коти: у Дніпрі на Поля палає квартира, дим видно на весь квартал (ВІДЕО)

У Дніпрі на Поля сильно горить одна із квартир.

У п’ятницю, 19 липня, на проспекті Олександра Поля, 100 в одній із квартир сталася пожежа. Дим з охопленої вогнем квартири видно на весь квартал. Відомо, що горить помешкання на останньому поверсі п’ятиповерхівки.

З вікон квартири у полум’ї вистрибують коти, повідомляють очевидці.

Тварини спочатку вилізли на підвіконня сусідніх квартир, а потім стрибнули вниз. Небайдужі перехожі нагодували та напоїли котиків.

На пожежі на проспекті Поля працюють рятувальники.

Наразі інформація щодо постраждалих відсутня.

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