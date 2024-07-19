З вікон вистрибують коти: у Дніпрі на Поля палає квартира, дим видно на весь квартал (ВІДЕО)

У п’ятницю, 19 липня, на проспекті Олександра Поля, 100 в одній із квартир сталася пожежа. Дим з охопленої вогнем квартири видно на весь квартал. Відомо, що горить помешкання на останньому поверсі п’ятиповерхівки.
З вікон квартири у полум’ї вистрибують коти, повідомляють очевидці.
Тварини спочатку вилізли на підвіконня сусідніх квартир, а потім стрибнули вниз. Небайдужі перехожі нагодували та напоїли котиків.
На пожежі на проспекті Поля працюють рятувальники.
Наразі інформація щодо постраждалих відсутня.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…
Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…
Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.
Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.