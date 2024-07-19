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  • З вікон вистрибують коти: у Дніпрі на Поля палає квартира, дим видно на весь квартал (ВІДЕО)

З вікон вистрибують коти: у Дніпрі на Поля палає квартира, дим видно на весь квартал (ВІДЕО)

Сьогодні 10:26
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У Дніпрі на Поля сильно горить одна із квартир.

Новости Днепра про З вікон вистрибують коти: у Дніпрі на Поля палає квартира, дим видно на весь квартал (ВІДЕО)

У п’ятницю, 19 липня, на проспекті Олександра Поля, 100 в одній із квартир сталася пожежа. Дим з охопленої вогнем квартири видно на весь квартал. Відомо, що горить помешкання на останньому поверсі п’ятиповерхівки.

З вікон квартири у полум’ї вистрибують коти, повідомляють очевидці. 

Тварини спочатку вилізли на підвіконня сусідніх квартир, а потім стрибнули вниз. Небайдужі перехожі нагодували та напоїли котиків. 

На пожежі на проспекті Поля працюють рятувальники.

Наразі інформація щодо постраждалих відсутня.

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Новости Днепра про З вікон вистрибують коти: у Дніпрі на Поля палає квартира, дим видно на весь квартал (ВІДЕО)Українська

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