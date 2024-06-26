З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

У Кам'янському районі є дача-фортеця.

У селищі Дніпровське Кам’янського району знаходиться локальна пам’ятка – дача звичайного радянського архітектора Миколи Хляпатури. Але це не типова дачна споруда на ділянці в шість соток. Архітектор Микола Хляпатура побудував цілий замок з будинком, вежею, фонтаном та кам’яними стінами. Місцеву пам’ятку, яка розташована на березі Дніпра, називають “Дача архітектора”, “Замок Архітектора”, “Дача Хляпатури”, “Хляпік”.

Facebook-спільноті Фотоподорожі Україною. Про незвичайну пам’ятку нагадали уФотоподорожі Україною.

Микола Хляпатура був талановитим інженером і архітектором. У Дніпрі встановлені два пам’ятники його авторства. Пан Микола міг би стати відомим на всю країну, але невдовзі після закінчення університету, повернувся до селища Дніпровське, що неподалік Кам’янського.

Разом з дружиною, яку безмежно кохав, Микола все життя працював на крохмале-патоковому комбінаті. Після того, як колишній архітектор отримав від заводу дачну ділянку, то вирішив збудувати власний замок. Імпровізовану фортецю чоловік почав зводити на березі Дніпра.

Понад 20 років знадобилося Миколі, аби звести вежі, кам’яні стіни та справжній замок. Краєзнавці розповідають, що в якийсь момент чоловік хотів кинути цю справу, але завдяки дружині, яка підбадьорювала архітектора, дачна ділянка потроху почала перетворюватися на королівське обійстя.

За радянських часів у гості до архітектора часто привозили візітерів з комбінату, яким показували незвичну архітектуру Миколи Олександровича.

Ниніі вхід на територію пам’ятки вільний.

Миколи Олександровича, на жаль, уже немає в живих, тому дача пустує, доступ до неї вільний, втім територія під наглядом небайдужих людей. Доглядачі обійстя косять траву та приводять до ладу територію.

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