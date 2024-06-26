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  • З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

Сьогодні 17:39
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У Кам'янському районі є дача-фортеця.

Новости Днепра про З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

У селищі Дніпровське Кам’янського району знаходиться локальна пам’ятка – дача звичайного радянського архітектора Миколи Хляпатури. Але це не типова дачна споруда на ділянці в шість соток.
 
Архітектор Микола Хляпатура побудував цілий замок з будинком, вежею, фонтаном та кам’яними стінами. Місцеву пам’ятку, яка розташована на березі Дніпра, називають “Дача архітектора”, “Замок Архітектора”, “Дача Хляпатури”, “Хляпік”.
 
Про незвичайну пам’ятку нагадали у Facebook-спільноті Фотоподорожі Україною. 
 

Новости Днепра про З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

Микола Хляпатура був талановитим інженером і архітектором. У Дніпрі встановлені два пам’ятники його авторства. Пан Микола міг би стати відомим на всю країну, але невдовзі після закінчення університету, повернувся до селища Дніпровське, що неподалік Кам’янського. 

Разом з дружиною, яку безмежно кохав, Микола все життя працював на крохмале-патоковому комбінаті. Після того, як колишній архітектор отримав від заводу дачну ділянку, то вирішив збудувати власний замок. Імпровізовану фортецю чоловік почав зводити на березі Дніпра. 

Новости Днепра про З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

Понад 20 років знадобилося Миколі, аби звести вежі, кам’яні стіни та справжній замок. Краєзнавці розповідають, що в якийсь момент чоловік хотів кинути цю справу, але завдяки дружині, яка підбадьорювала архітектора, дачна ділянка потроху почала перетворюватися на королівське обійстя. 

Новости Днепра про З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

За радянських часів у гості до архітектора часто привозили візітерів з комбінату, яким показували незвичну архітектуру Миколи Олександровича.

Новости Днепра про З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

Ниніі вхід на територію пам’ятки вільний. 

Миколи Олександровича, на жаль, уже немає в живих, тому дача пустує, доступ до неї вільний, втім територія під наглядом небайдужих людей. Доглядачі обійстя косять траву та приводять до ладу територію.

Новости Днепра про З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

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Новости Днепра про З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)Українська

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