“З цепу зірвався та втік”: у Дніпрі посеред вулиці помітили фазана, який шкутильгає

Переляканого і кульгавого птаха помітили на проспекті Калнишевського та вулиці Подебрадської (до перейменування – Кожем’яки). Про це розповіла дніпрянка Тетяна у Facebook-спільноті “Райончик”.
Містяни припустили, що фазан може бути домашнім, позаяк поруч немає ні зоопарку, ні парку, де могла б жити птиця.
У коментарях до допису припустили, що фазан шкутильгає, бо зірвався з прив’язі та втік.
Проте підтвердження цій версії немає. Скоріш за все птах травмував лапу під час втечі, але не тому, що був прив’язаний.
Нагадаємо, у Дніпрі рятують висловухого котика, якого ледь не приспали господарі, бо не хотіли лікувати.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області викрили трьох осіб, які завдали збитків держпідприємству.
2 квітня росія здійснила чергову терористичну атаку по Дніпру.
У Дніпрі чоловік ледь не вбив ексдружину через ревнощі.
У Дніпрі рятують хворого котика від якого відмовилися господарі, бо…