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  • “З цепу зірвався та втік”: у Дніпрі посеред вулиці помітили фазана, який шкутильгає

“З цепу зірвався та втік”: у Дніпрі посеред вулиці помітили фазана, який шкутильгає

Сьогодні 11:57
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У Дніпрі посеред вулиці помітили загубленого фазана.

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Переляканого і кульгавого птаха помітили на проспекті Калнишевського та вулиці Подебрадської (до перейменування – Кожем’яки). Про це розповіла дніпрянка Тетяна у Facebook-спільноті “Райончик”.

Містяни припустили, що фазан може бути домашнім, позаяк поруч немає ні зоопарку, ні парку, де могла б жити птиця. 

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У коментарях до допису припустили, що фазан шкутильгає, бо зірвався з прив’язі та втік.

Проте підтвердження цій версії немає. Скоріш за все птах травмував лапу під час втечі, але не тому, що був прив’язаний.

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Нагадаємо, у Дніпрі рятують висловухого котика, якого ледь не приспали господарі, бо не хотіли лікувати.

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