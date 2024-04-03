“З цепу зірвався та втік”: у Дніпрі посеред вулиці помітили фазана, який шкутильгає

У Дніпрі посеред вулиці помітили загубленого фазана.

Переляканого і кульгавого птаха помітили на проспекті Калнишевського та вулиці Подебрадської (до перейменування – Кожем’яки). Про це розповіла дніпрянка Тетяна у Facebook-спільноті “Райончик”.

Містяни припустили, що фазан може бути домашнім, позаяк поруч немає ні зоопарку, ні парку, де могла б жити птиця.

У коментарях до допису припустили, що фазан шкутильгає, бо зірвався з прив’язі та втік.

Проте підтвердження цій версії немає. Скоріш за все птах травмував лапу під час втечі, але не тому, що був прив’язаний.

Нагадаємо, у Дніпрі рятують висловухого котика, якого ледь не приспали господарі, бо не хотіли лікувати.

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