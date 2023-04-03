З трави стирчать ноги в Z-чоботях: у Дніпрі на Канатній з’явилась іронічна інсталяція (ФОТО)

Цікаво вийшло.

У Дніпрі на Канатній з’явилася незвичайна інсталяція: чучело у вигляді чоловічих ніг, що тирчать із землі (на те, що це ноги, вказують штани та черевики).

Фото опублікували місцеві ТГ-канали.

У підписі під фото сказано, що це нагадування для росіян про те, де їхнє місце – у землі.

Цікаво, що з-під тулуба тирчить чорний пакет – у такий спосіб глядачі можуть додумати, де верхня частина.

Хто автор цього “шедевра” – невідомо.

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