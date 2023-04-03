Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З трави стирчать ноги в Z-чоботях: у Дніпрі на Канатній з’явилась іронічна інсталяція (ФОТО)

З трави стирчать ноги в Z-чоботях: у Дніпрі на Канатній з’явилась іронічна інсталяція (ФОТО)

Сьогодні 14:14
просмотров

Цікаво вийшло.

Новости Днепра про З трави стирчать ноги в Z-чоботях: у Дніпрі на Канатній з'явилась іронічна інсталяція (ФОТО)

У Дніпрі на Канатній з’явилася незвичайна інсталяція: чучело у вигляді чоловічих ніг, що тирчать із землі (на те, що це ноги, вказують штани та черевики).

Фото опублікували місцеві ТГ-канали.

У підписі під фото сказано, що це нагадування для росіян про те, де їхнє місце – у землі.

Цікаво, що з-під тулуба тирчить чорний пакет – у такий спосіб глядачі можуть додумати, де верхня частина.

Хто автор цього “шедевра” – невідомо.

Новости Днепра про З трави стирчать ноги в Z-чоботях: у Дніпрі на Канатній з'явилась іронічна інсталяція (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про З трави стирчать ноги в Z-чоботях: у Дніпрі на Канатній з'явилась іронічна інсталяція (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі чоловік вбив 4-річного хлопчика, бо той плакав та розгнівав його
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    У Дніпрі чоловік вбив 4-річного хлопчика, бо той плакав та розгнівав його

    У прокуратурі розповіли подробиці вбивства 4-річного хлопчика.

    Брати Борисенки з Дніпра, зірки 2000-х: що з ними зараз
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:26
    Брати Борисенки з Дніпра, зірки 2000-х: що з ними зараз

    2009 року в Україні з'явився дует мега-популярних виконавців із Дніпра…

    У Дніпрі вночі стріляли у таксиста
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:12
    У Дніпрі вночі стріляли у таксиста

    У поліції незабаром пообіцяли прокоментувати цей інцидент.

    Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:11
    Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)

    На Дніпропетровщині цього тижня не буде світла через планові роботи.

    Наверх