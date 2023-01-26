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  • З такими пораненнями гинуть на місці: у Дніпрі провели унікальну операцію бійцеві з Бахмуту

З такими пораненнями гинуть на місці: у Дніпрі провели унікальну операцію бійцеві з Бахмуту

Сьогодні 12:49
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У Дніпрі врятували бійця зі смертельним пораненням.

Новости Днепра про З такими пораненнями гинуть на місці: у Дніпрі провели унікальну операцію бійцеві з Бахмуту

Про це розповів лікар однієї з лікарень Дніпра Олег.

За словами медика, більшість людей з такими пораненнями гинуть на місці, але 23-річний Олексій вчасно потрапив до лікарів. У нього була мінно-вибухова травма з пошкодженням черевної аорти. Дивом лікарям вдалося повернути його до життя.

Унікальну операцію по пластиці аорти та періопераційну інтенсивну терапію провели співробітники дніпровської лікарня.

Зараз Олексій знаходиться на реабілітації у клініці і медики дають позитивні прогнози.

Новости Днепра про З такими пораненнями гинуть на місці: у Дніпрі провели унікальну операцію бійцеві з Бахмуту

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Новости Днепра про З такими пораненнями гинуть на місці: у Дніпрі провели унікальну операцію бійцеві з БахмутуУкраїнська

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