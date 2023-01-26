З такими пораненнями гинуть на місці: у Дніпрі провели унікальну операцію бійцеві з Бахмуту

Про це розповів лікар однієї з лікарень Дніпра Олег.
За словами медика, більшість людей з такими пораненнями гинуть на місці, але 23-річний Олексій вчасно потрапив до лікарів. У нього була мінно-вибухова травма з пошкодженням черевної аорти. Дивом лікарям вдалося повернути його до життя.
Унікальну операцію по пластиці аорти та періопераційну інтенсивну терапію провели співробітники дніпровської лікарня.
Зараз Олексій знаходиться на реабілітації у клініці і медики дають позитивні прогнози.
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Яна Юхименко
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