“З шаурмою не заходити і не питати чому”: водій маршрутки із Дніпра встановив “суворі” правила проїзду

Суворі правила проїзду встановив водій маршрутки №124, повідомляють дніпряни.
Водій маршрутки №124А заборонив заходити до салону з шаурмою та кавою. Ймовірно, були неприємні прецеденти, тому маршрутнику довелося окремо прописати цю заборону в оголошенні на дверях транспорту.
З кавою та шаурмою не заходити. Та не питати чому! Повторюю не питати чому! – сказано у попередженні.
Офіційних заборон на їжу в транспорті не існує, але є негласне правило етикету, яке передбачає, що заходити в салон з відкритими напоями чи їжею – це неповага до інших пасажирів. Втім, часто водії вішають таблички, де просять не курити/не смітити/не їсти та не вживати алкогольні напої всередині салону.
У Мін’юсті нагадують правила поведінки у транспорті. Так, не можна:
Також пасажирам громадського транспорту заборонено провозити:
Зауважимо, що палити заборонено також водіям транспортного засобу, що часто ними нехтується. Крім цього, керманичі не можуть розмовляти з пасажирами, їсти, пити, під час руху автобуса.
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