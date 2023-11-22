“З шаурмою не заходити і не питати чому”: водій маршрутки із Дніпра встановив “суворі” правила проїзду

У Дніпрі водій маршрутки встановив "суворі" правила.

Суворі правила проїзду встановив водій маршрутки №124, повідомляють дніпряни.

Водій маршрутки №124А заборонив заходити до салону з шаурмою та кавою. Ймовірно, були неприємні прецеденти, тому маршрутнику довелося окремо прописати цю заборону в оголошенні на дверях транспорту.

З кавою та шаурмою не заходити. Та не питати чому! Повторюю не питати чому! – сказано у попередженні.

Офіційних заборон на їжу в транспорті не існує, але є негласне правило етикету, яке передбачає, що заходити в салон з відкритими напоями чи їжею – це неповага до інших пасажирів. Втім, часто водії вішають таблички, де просять не курити/не смітити/не їсти та не вживати алкогольні напої всередині салону.

Що заборонено робити в транспорті?

У Мін’юсті нагадують правила поведінки у транспорті. Так, не можна:

під час руху відволікати увагу водія від керування;

відчиняти двері транспортного засобу до повної його зупинки;

перешкоджати зачиненню дверей;

розміщувати багаж у тих місцях, де це перешкоджає вільному пересуванню пасажирів уздовж салону;

робити виправлення у квитку і передавати його іншій особі;

перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні;

користуватись аварійним обладнанням без потреби;

порушувати громадський порядок тощо.

Також пасажирам громадського транспорту заборонено провозити:

вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речовини;

колючі, ріжучі предмети без належної упаковки;

вогнепальну зброю без чохлів та дозволів на носіння та зберігання;

громіздкий багаж розміром більше ніж 100х50х30см або вагою понад 40 кг;

проїжджати в одязі та провозити багаж, що забруднюють одяг пасажирів, обшивку салону та сидіння;

палити в салоні.

Зауважимо, що палити заборонено також водіям транспортного засобу, що часто ними нехтується. Крім цього, керманичі не можуть розмовляти з пасажирами, їсти, пити, під час руху автобуса.

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