З російського полону повернулися нацгвардійці з Кривого Рогу

У четвер, 16 лютого, між Україною та росією пройшов черговий обмін військовополоненими.

Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний. Серед звільнених військових – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з “Азовсталі”. Цивільний – це перший заступник міського голова Енергодара Іван Самойдюк.

Як повідомляє “Перший міський”, з російського полону вдалося визволити й нацгвардійців з Кривого Рогу Володимира Швеця та Артура Кандибу.

Захисники служать у лавах військової частини №3011 Національної гвардії України.

Наразі бійці знаходяться у Києві на реабілітації. Зазначається, що стан їхнього здоров’я задовільний.

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