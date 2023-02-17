Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний. Серед звільнених військових – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з “Азовсталі”. Цивільний – це перший заступник міського голова Енергодара Іван Самойдюк.
Як повідомляє “Перший міський”, з російського полону вдалося визволити й нацгвардійців з Кривого Рогу Володимира Швеця та Артура Кандибу.
Захисники служать у лавах військової частини №3011 Національної гвардії України.
Наразі бійці знаходяться у Києві на реабілітації. Зазначається, що стан їхнього здоров’я задовільний.
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