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З російського полону повернули п’ятьох нацгвардійців із Кривого Рогу

Сьогодні 14:42
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З російського полону повернули п'ятьох криворізьких нацгвардійців.

Новости Днепра про З російського полону повернули п'ятьох нацгвардійців із Кривого Рогу

3 листопада з російського полону повернули 107 українських захисників. Як виявилося, серед них було п’ятеро наших земляків.

Спільнота криворізьких захисників Маріуполя повідомила про повернення п’ятьох криворіжців додому. Це нацгвардійці Владислав Печаткін, Вадим Ілько, Сергій Убійко, Анатолій Васильченко та Дмитро Дяченко, пише місцеве видання “Кривбассіті”.

Наразі воїни знаходяться в Запоріжжі, потім поїдуть до Києва. До Кривого Рогу вони повернуться тільки після медичного огляду.

Новости Днепра про З російського полону повернули п'ятьох нацгвардійців із Кривого Рогу

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Новости Днепра про З російського полону повернули п'ятьох нацгвардійців із Кривого РогуУкраїнська

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