З російського полону повернули п’ятьох нацгвардійців із Кривого Рогу

З російського полону повернули п'ятьох криворізьких нацгвардійців.

3 листопада з російського полону повернули 107 українських захисників. Як виявилося, серед них було п’ятеро наших земляків.

Спільнота криворізьких захисників Маріуполя повідомила про повернення п’ятьох криворіжців додому. Це нацгвардійці Владислав Печаткін, Вадим Ілько, Сергій Убійко, Анатолій Васильченко та Дмитро Дяченко, пише місцеве видання “Кривбассіті”.

Наразі воїни знаходяться в Запоріжжі, потім поїдуть до Києва. До Кривого Рогу вони повернуться тільки після медичного огляду.

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