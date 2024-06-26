З російського полону повернули 18 військових з Дніпропетровщини

Під час обміну полоненими 25 червня повернули 18 захисників з Дніпропетровської області.

Додому повернулися 18 оборонців – мешканці Криворізького, Синельниківського, Новомосковського і Дніпровського районів. Серед них – нацгвардійці, бійці сухопутних військ ЗСУ та прикордонник.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

“Вони пережили багато, але вже вдома… Виснажені, але щасливі… 18 захисників з Дніпропетровщини повернули з російського полону під час вчорашнього обміну”, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, що вчора, 25 червня, під час великого обміну полоненими в Україну повернулися 90 людей. Серед них воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники, захисники Маріуполя та ЧАЕС. Також ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

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