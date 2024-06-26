Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

З російського полону повернули 18 військових з Дніпропетровщини

Сьогодні 12:33
просмотров

Під час обміну полоненими 25 червня повернули 18 захисників з Дніпропетровської області.

Новости Днепра про З російського полону повернули 18 військових з Дніпропетровщини

Додому повернулися 18 оборонців – мешканці Криворізького, Синельниківського, Новомосковського і Дніпровського районів. Серед них – нацгвардійці, бійці сухопутних військ ЗСУ та прикордонник.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

“Вони пережили багато, але вже вдома… Виснажені, але щасливі… 18 захисників з Дніпропетровщини повернули з російського полону під час вчорашнього обміну”, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, що вчора, 25 червня, під час великого обміну полоненими в Україну повернулися 90 людей. Серед них воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники, захисники Маріуполя та ЧАЕС. Також ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Читайте також:

Новости Днепра про З російського полону повернули 18 військових з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про З російського полону повернули 18 військових з ДніпропетровщиниРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:10
    У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)

    Дніпровський ретро-трамвай "заспівав".

    На Дніпропетровщині через ворожі обстріли знеструмлено підстанцію
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:56
    На Дніпропетровщині через ворожі обстріли знеструмлено підстанцію

    У Дніпропетровській області було знеструмлено підстанцію.

    У Дніпрі в липні запланували масштабне відключення газу: всі адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:28
    У Дніпрі в липні запланували масштабне відключення газу: всі адреси

    У Дніпрі в липні багато кому вимикатимуть газ.

    У Дніпрі через відсутність світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:29
    У Дніпрі через відсутність світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси

    На вулицях Дніпра знову виникли проблеми з водопостачанням.

    Наверх