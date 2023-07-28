Скільки коштують квартири в старих будинках в центрі Дніпра: з меблями і в бабусиних килимах (ФОТО)

Щоб жити в центрі Дніпра, зовсім не обов'язково витрачати шалені суми грошей на квартиру в новому ЖК. На вторинному ринку є безліч варіантів, як купити квартиру в Дніпрі в центрі міста і при цьому сума, яку просять за житло на центральних вулицях міста аналогічна до тієї, яку б просили за житло у спальному районі.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштує квартира у центрі Дніпра на вторинному ринку.

Найдешевша квартира у нашому списку знайшлася на вулиці Старокозацькій. Житло однокімнатне, просять за нього 1 млн. грн. Квартира знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку. У приміщенні зроблено ремонт, а новому господареві швидше за все дістануться ще й меблі. Загальна площа житла – 33 кв м.

Двокімнатна квартира на 36 кв м на вулиці Володимира Великого коштуватиме 1,3 млн грн. Житло знаходиться на другому поверсі будинку. Встановлено газову колонку, завжди є гаряча вода. Кімнати суміжні, у них високі стелі. Будинок знаходиться у закритому дворі.

За бажання жити на головному проспекті Дніпра у двокімнатній квартирі слід викласти аналогічну суму. Квартира знаходиться на 1 поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 44 кв м. У приміщенні нещодавно був ремонт.

Майже 1,5 млн грн коштуватиме житло на Воскресенській вулиці. Квартира трикімнатна, 66,5 кв м. Розташована під дахом будинку – на 2 поверсі. Будівлю було зведено понад 100 років тому. Будинок знаходиться у закритому дворі. Сама квартира займає весь другий поверх – 3 житлові кімнати, є гардероб та невелике госпприміщення. Після продажу в приміщенні залишаються всі меблі та техніка.

За 1,6 млн грн можна купити невелику – 57 кв м трикімнатну квартиру на вулиці Володимира Мономаха. Розташована на середньому поверсі п’ятиповерхового будинку. Будинок був збудований у 1980-х роках.

Житло на вулиці Центральній коштуватиме 1,7 млн грн. Квартира двокімнатна, 52 кв м, розташована на 2 поверсі триповерхового будинку. Приміщенню потрібний ремонт. Висота стель дозволяє зробити дворівневе житло.

Стільки ж просять за двокімнатну квартиру на вулиці Королеви Єлизавети. Знаходиться вона на останньому, третьому поверсі будинку. Загальна площа 52 кв м. Квартира в хорошому стані, але ремонт не вміщує.

За 1,9 млн. грн. можна купити трикімнатну квартиру на вулиці Словацького. Розташована на останньому, п’ятому поверсі панельного будинку. Ремонт у квартирі був у 2022 році. Встановлено кондиціонери та є зовнішнє утеплення. Двір закритий, є місце під авто.

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