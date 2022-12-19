З пультом і на сонячних батарейках: як обрати гірлянду на Новий рік та блекаут

Гірлянда стала однієюм з невід'ємних прикрас ялинки та будинку в новорічні свята. А під час відключення електрики вона може працювати як ще одне джерело світла, якщо її «живлять» батарейки. При цьому головне, щоб гірлянда була безпечною і мінімум не зламалася в самий відповідальний час. Журналісти dnepr.info розбиралися, як правильно її обрати.

Категорично заборонено купувати гірлянду з рук на ринках та інших стихійних точках на вулиці. Оскільки такий товар часто немає необхідних сертифікатів відповідності. А от наявність документів говорить про те, що гірлянда відповідає основним технічним вимогам.

Також на упаковці та інструкції має бути трилисник – знак технічного регламенту. Він означає, що провід новорічної прикраси може витримати перепади у мережі. В ідеалі на самому шнурі має бути запобіжник – при стрибках напруги він просто вимикає гірлянду.

Найбільш безпечними також вважаються гірлянди на батарейках.

Найкращі лампочки у гірлянді – світлодіодні. Вони не гріються та споживають мінімум енергії.

«Провід із лампочками» повинен мати інструкцію українською мовою. Також написи українською мають бути на коробці з-під виробу. Це означає, що товар було завезено до країни легально.

При покупці гірлянди потрібно перевірити її на кілька параметрів: чи працюють усі лампочки, чи не нагрівається вона, та чи не має запаху від дротів.

У гірлянди має бути щільна та гнучка ізоляція.

Якщо планується, що гірлянда прикрашатиме вулицю, то в неї повинен бути рівень захисту не нижче ip44. Це дозволить витримати їй мороз та дощ.

Не варто використовувати гірлянду, коли нікого немає в кімнаті та підключати її до розетки, до якої вже підключені інші прилади. Потужність гірлянди має бути не більше 50 Вт.

Прикрасу з вогниками не можна сильно згинати, ставити на дроти щось важке, тощо.

Сучасні гірлянди працюють не тільки від мережі або батарейок ААА, але і без них, отримуючи заряд за принципом пауербанку. А «запускати» їх можна як з пульта, так і за допомогою спеціальної програми у телефоні. Чим у гірлянді більше додаткових функцій, таких як акумулятор чи пульт, тим вона коштуватиме дорожче.

Найпростішу у Дніпрі можна за 133 грн. Довжина дроту з лампами становить 5 метрів, на ній 100 лампочок. Працює від мережі.

Аналогічна за довжиною та світінням гірлянда, але працююча від батарейок обійдеться в 300 грн.

Гірлянда, що працює від батарей і має довжину 10 метрів, коштує 800 грн.

Гірлянда на світлодіодах з 300 лампочками та довжиною 30 метрів обійдеться у 1355 грн. Особливістю її є те, що гірлянда працює не лише від мережі, а й має сонячну батарею.

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