З полону повернувся нацгвардієць з Кривого Рогу, який захищав Маріуполь

Учора, 25 червня, до України повернулися 90 захисників, які були ув’язнені РФ. Серед звільнених з полону — нацгвардієць Віталій Сенченко з Кривого Рогу.
Військовий захищав аеропорт Маріуполя, а в квітні 2022 плив через морську затоку, аби потрапити на “Азовсталь”. Чоловік потрапив в полон під час виходу з території комбінату.
Два роки та 36 днів Віталій провів у тюремних катівнях РФ після виходу з Маріуполя.
Віталій – син Оксани Латанської, яка заснувала ГО “Сталева Гвардія”, що допомагає військовослужбовцям. Жінка побачила сина серед звільнених 26 червня і, каже, їде на світанку до нього
Усього 18 захисників з Дніпропетровщини повернули з російського полону під час вчорашнього обміну, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Це мешканці Криворізького, Синельниківського, Новомосковського і Дніпровського районів. Серед них – нацгвардійці, бійці сухопутних військ ЗСУ, прикордонник.
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