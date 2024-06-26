З полону повернувся нацгвардієць з Кривого Рогу, який захищав Маріуполь

Додому з полону рф повертається криворіжець Віталій Сенченко — оборонець "Азовсталі".

Учора, 25 червня, до України повернулися 90 захисників, які були ув’язнені РФ. Серед звільнених з полону — нацгвардієць Віталій Сенченко з Кривого Рогу.

Військовий захищав аеропорт Маріуполя, а в квітні 2022 плив через морську затоку, аби потрапити на “Азовсталь”. Чоловік потрапив в полон під час виходу з території комбінату.

Два роки та 36 днів Віталій провів у тюремних катівнях РФ після виходу з Маріуполя.

Віталій – син Оксани Латанської, яка заснувала ГО “Сталева Гвардія”, що допомагає військовослужбовцям. Жінка побачила сина серед звільнених 26 червня і, каже, їде на світанку до нього

Усього 18 захисників з Дніпропетровщини повернули з російського полону під час вчорашнього обміну, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Це мешканці Криворізького, Синельниківського, Новомосковського і Дніпровського районів. Серед них – нацгвардійці, бійці сухопутних військ ЗСУ, прикордонник.

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