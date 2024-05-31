З полону повернулися чотири жителя Дніпропетровщини

Сьогодні до своїх рідних повертаються 75 Захисників та Захисниць, а також цивільні українки. Виявилося, що серед колишніх полонених є жителі Дніпропетровщини.
На зараз відомо про 4 людей, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Неймовірна звістка. Дякую Президенту Володимиру Зеленському. Великій команді, яка зробила все, щоб обмін стався. Й робитиме далі. Аби кожен, кого утримує країна-терористка, знову ступив на рідну землю, – повідомив Лисак.
З полону визволили 37 представників ЗСУ, 21 нацгвардійця, сім прикордонників, шість тероборонців, чотири цивільні українки.
Відомо, що наразі з полону вдалося визволити 3210 Захисників та Захисниць. У реалізації 52-го обміну брали активну участь Об’єднані Арабські Емірати.
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