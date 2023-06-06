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З покинутого льоху йшов дим: на пожежі в Кам’янському загинув чоловік

Сьогодні 21:15
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6-го червня о 18:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Енергетиків Дніпровського району міста Кам’янське.

Новости Днепра про З покинутого льоху йшов дим: на пожежі в Кам'янському загинув чоловік

За викликом направлено місцевих вогнеборців.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники побачили, що з покинутого льоху йде дим.

Всередині споруди надзвичайники виявили непритомного чоловіка, якого підняли на поверхню.

Після обстеження, медичні працівники констатували його смерть.

Вогнем знищено сміття всередині споруди, що не експлуатується, на площі 20 кв.м.

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Новости Днепра про З покинутого льоху йшов дим: на пожежі в Кам'янському загинув чоловікУкраїнська Новости Днепра про З покинутого льоху йшов дим: на пожежі в Кам'янському загинув чоловікРусский

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