З покинутого льоху йшов дим: на пожежі в Кам’янському загинув чоловік

6-го червня о 18:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Енергетиків Дніпровського району міста Кам’янське.

За викликом направлено місцевих вогнеборців.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники побачили, що з покинутого льоху йде дим.

Всередині споруди надзвичайники виявили непритомного чоловіка, якого підняли на поверхню.

Після обстеження, медичні працівники констатували його смерть.

Вогнем знищено сміття всередині споруди, що не експлуатується, на площі 20 кв.м.

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