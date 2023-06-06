З покинутого льоху йшов дим: на пожежі в Кам’янському загинув чоловік

За викликом направлено місцевих вогнеборців.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники побачили, що з покинутого льоху йде дим.
Всередині споруди надзвичайники виявили непритомного чоловіка, якого підняли на поверхню.
Після обстеження, медичні працівники констатували його смерть.
Вогнем знищено сміття всередині споруди, що не експлуатується, на площі 20 кв.м.
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