З пліснявою, старі та з печатками: яку валюту не приймуть у обмінниках та банках Дніпра

Банки у Дніпрі не завжди можуть прийняти долари на обмін. Йдеться про гроші, на яких є пошкодження, печатки, сліди зношеності, пліснява або вони були випущені до 1996 року. Наскільки це правомірно і що робити в такому разі, розбиралися журналісти dnepr.info.

У НБУ зазначили, що пошкоджені купюри, які не хочуть приймати у банку, можна віднести до регіонального підрозділу грошового обігу Нацбанку. Якщо такого в області немає – звернутись до одного з відділень уповноваженого банку. В установі їх перевірять на справжність. Займе це чимало часу, оскільки справжні гроші чи ні перевірятиме банк тієї країни, що їх випустив. Процедура називається «інкасо» і може тривати кілька місяців.

Згідно з правилами НБУ, приймати долари зобов’язані, якщо на них є лише невеликі потертості, надриви до 3 мм або проколи до 1 мм. Можуть прийняти купюри з жирними плямами або штампами, але вони не повинні перекривати банкноту більше, ніж на 20%.

Як зазначають у НБУ, касир у банку сам може вирішити: чи приймати валюту. Якщо клієнт не згоден з цим рішенням – він може поскаржитися до НБУ чи керівництва банку.

Якщо в банку чи обміннику не хочуть приймати купюру тільки на підставі того, що вона випущена в 1996 році і раніше – такі дії не правомочні. Як зазначили в НБУ: «банкам, не банківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції». Причина, через яку банки та обмінники не хочуть приймати на обмін купюри випущені до 1996 року в тому, що вже в 1997 році в США випустили новий дизайн купюр з іншими захисними знаками та сканери, якими користуються касири, перевіряючи справжність банкнот не можуть точно сказати: валюта випущена до 1996 року є справжньою чи підробкою. У такому разі купюру можна відправити на обмін в іноземну фінустанову, через український банк.

Водночас у НБУ радять зберігати квитанції, отримані при купівлі доларів. Так, якщо через час купюру в банку не захочуть приймати, у вас буде доказ, що ви її купили в цій фінансовій установі і банк повинен буде в результаті прийняти назад.

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