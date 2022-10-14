З підсвічуванням та голосовими повідомленнями: як вибрати електронний термометр

Осінь традиційно вважається сезоном грипу та ГРВІ. При різних застудах найпопулярнішим предметом у будинку стає градусник для вимірювання температури тіла. Дедалі більше мешканців Дніпра воліє користуватися безконтактними чи електронним термометром. Переваг у такому пристрої багато: не потрібно довго тримати під пахвою, в ньому немає шкідливої ​​ртуті, наконечник може бути м'яким, його неможливо розбити.

Журналісти dnepr.info розбиралися, на що звернути увагу під час вибору електронного термометра.

Цифровий

Цифровий або електронний термометр може визначити температуру тіла за хвилину. Такий девайс має досить великий дисплей, де чітко видно цифри, а про те, що замір температури закінчено, сповіщає звуковий сигнал. Пристрій працює від батарейок, тому їх потрібно регулярно міняти.

При виборі термометра необхідно звернути увагу на наконечник: може бути твердим або м’яким. В останньому випадку потрібно перевірити наскільки добре він гнеться, чи приємний на дотик матеріал з якого наконечник зроблений і як швидко на ньому можуть з’явитися тріщини.

На ринку продаються моделі, які зберігають результати попередніх вимірювань і навіть озвучують їх приємним голосом, а якщо в кімнаті темно – можна ввімкнути додаткове підсвічування на екрані. Якщо подібні фішки вам не потрібні, то навіщо платити більше. Достатньо буде купити найпростішу модель.

Також термометр може мати водонепроникний корпус, це означає, що його можна дезінфікувати або вимірювати їм температуру не тільки тіла, але і різних рідин. Ця додаткова функція коштує грошей, так що при виборі термометра на неї також слід звернути увагу.

Наявність різних насадок у комплекті. Температуру можна вимірювати не лише традиційним способом – засунувши градусник під пахву, але також поклавши його під язик, засунувши у вухо або приклавши до чола. Для всіх цих маніпуляцій у термометра мають бути спеціальні насадки. Повний комплекс коштуватиме дорожче.

Середня ціна на електронний термометр стартує від 150–200 грн.

Для дітей є спеціальні градусники з персонажами мультфільму, а для новонароджених – вбудовані в соску. Вони обійдуться дорожче.

Інфрачервоний

Цей вид термометрів також працює від батарейок, але для вимірювання температури його не потрібно класти під пахву, в рот, прикладати до вуха чи скронь, а досить просто навести пристрій на хворого. Він «бачить» температуру тіла на відстані від 5 см від хворого. Також такі пристрої можуть синхронізуватися зі смартфоном, допомагають контролювати динаміку температури за допомогою спеціальної програми та зберігають історію вимірювань.

Але на якість вимірювання температури таким приладом впливає чистота датчика (потрібно регулярно чистити) наявність довкола працюючих електроприладів – це кондиціонери, обігрівачі. Через них може виникнути похибка у показаннях. Мірити їм температуру можна лише у певних місцях – лоб, вушні раковини та віскі.

Мінімальна ціна такого пристрою – 300 грн.

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