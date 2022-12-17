З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіло півторарічного хлопчика

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, у Кривому Розі закінчили пошуки півторарічної дитини, яка ще залишалася під завалами зруйнованого ракетою будинку. Після опівночі рятувальники дістали тіло хлопчика. Таким чином, вчорашня атака забрала життя чотирьох людей – 64-річної жінки та молодого подружжя з маленьким сином.
13 людей отримали поранення, серед них 4 дітей.
Нагадаємо, вранці 17 грудня під час масової атаки, одна із ракет влучила в триповерховий будинок. Попередно, це була Х-101. Внаслідок влучання обвалився один із під’їздів.
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