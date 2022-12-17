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  • З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіло півторарічного хлопчика

З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіло півторарічного хлопчика

Сьогодні 08:33
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17 грудня росіяни вбили в Кривому Розі 4 людей.

 

Новости Днепра про З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіло півторарічного хлопчика

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, у Кривому Розі закінчили пошуки півторарічної дитини, яка ще залишалася під завалами зруйнованого ракетою будинку. Після опівночі рятувальники дістали тіло хлопчика. Таким чином, вчорашня атака забрала життя чотирьох людей – 64-річної жінки та молодого подружжя з маленьким сином. 

13 людей отримали поранення, серед них 4 дітей.

Нагадаємо, вранці 17 грудня під час масової атаки, одна із ракет влучила в триповерховий будинок. Попередно, це була Х-101. Внаслідок влучання обвалився один із під’їздів.

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Новости Днепра про З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіло півторарічного хлопчикаУкраїнська

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