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  • З перших днів захищав рідну землю: на Бухмутському напрямку загинув 48-річний Андрій Шигін

З перших днів захищав рідну землю: на Бухмутському напрямку загинув 48-річний Андрій Шигін

Сьогодні 08:30
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На Бахмутському напрямку загинув Андрій Шигін. Чоловікові навічно залишиться 48 років.

Новости Днепра про З перших днів захищав рідну землю: на Бухмутському напрямку загинув 48-річний Андрій Шигін

Андрій Олександрович був родом із Дніпра. Два десятки років життя він віддав службі у поліції, вийшов на пенсію, проте з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну пішов добровольцем захищати нашу Батьківщину. 

Прощання з Андрієм Шигіним відбудеться у середу, 10 травня, о 12:00 на Сурсько-Литовському кладовищі. Відспівування капеланом – о 11:00 на вулиці Солідарній, 2.

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