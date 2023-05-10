З перших днів захищав рідну землю: на Бухмутському напрямку загинув 48-річний Андрій Шигін

Андрій Олександрович був родом із Дніпра. Два десятки років життя він віддав службі у поліції, вийшов на пенсію, проте з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну пішов добровольцем захищати нашу Батьківщину.
Прощання з Андрієм Шигіним відбудеться у середу, 10 травня, о 12:00 на Сурсько-Литовському кладовищі. Відспівування капеланом – о 11:00 на вулиці Солідарній, 2.
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