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З них 18 хлопчиків: у Дніпрі за минулу добу на світ з’явилися 22 дитини

Сьогодні 12:37
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Тільки 4 дівчинки і аж 18 хлопчиків.

Новости Днепра про З них 18 хлопчиків: у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 22 дитини

Дніпро попри війну та всі труднощі продовжує жити: містяни працюють та підтримують економіку країни та ЗСУ, одружуються та народжують дітей.

Так, тільки за минулу добу у Дніпрі на світ з’явилися 22 дитини.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Із них 4 дівчинки та 18 хлопчиків. Трьох діток народили жінки-переселенки.

Бажаємо здоров’я та миру немовлятам та їхнім матусям.

Вистоїмо та переможемо. Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

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Новости Днепра про З них 18 хлопчиків: у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 22 дитиниУкраїнська

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