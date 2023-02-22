З них 18 хлопчиків: у Дніпрі за минулу добу на світ з’явилися 22 дитини

Дніпро попри війну та всі труднощі продовжує жити: містяни працюють та підтримують економіку країни та ЗСУ, одружуються та народжують дітей.
Так, тільки за минулу добу у Дніпрі на світ з’явилися 22 дитини.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Із них 4 дівчинки та 18 хлопчиків. Трьох діток народили жінки-переселенки.
Бажаємо здоров’я та миру немовлятам та їхнім матусям.
Вистоїмо та переможемо. Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО).
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