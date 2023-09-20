З міркувань безпеки: на Дніпропетровщині запровадили зміни у роботі приміських потягів
З міркувань безпеки: на Дніпропетровщині запровадили зміни у роботі приміських потягів
Сьогодні 13:10
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На Дніпропетровщині змінили графік руху низки електричок.
Як повідомили у Придніпровській залізниці, з 22 вересня змінять маршрут та графік руху низка електричок, які курсують на ділянці Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь. Причина – безпекова ситуація, адже ця територія постійно обстрілюється.
З 22 вересня приміський поїзд № 6497 призначається в сполученні Нікополь – Кривий Ріг-Головний замість Нікополь – Апостолове;
відправлення зі ст. Нікополь о 20:12; ст. Нікопольбуд – 20:24-20:25;
пл. 86-й км – 20:29-20:30;
пл. 83-й км – 20:35-20:36;
ст. Чортомлик – 20:46-20:47;
пл. 71-й км – 20:55-20:56;
ст. Підстепне – 21:01-21:02;
ст.Тік – 21:12-21:13;
пл. 47-й км – 21:23-21:24;
ст. Апостолове – 21:34-21:35;
пл. 29-й км – 21:46-21:47;
пл. Нива Трудова – 21:53-21:54;
ст. Радушна – 22:10-22:12;
ст. Незалежна – 22:25-22:26;
пл. Лісозахисна – 22:33-22:34;
ст. Новоблочна – 22:39-22:40;
прибуття до ст. Кривий Ріг-Головний о 22.52.
З 23 вересня приміський поїзд № 6490 курсуватиме в сполученні Кривий Ріг-Головний – Чортомлик замість Апостолове – Нікополь;
відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 03:21;
ст. Новоблочна – 03:31-03:32;
ст. Незалежна – 03:41-03:42;
ст. Радушна – 03:49-03:50;
пл. Нива Трудова – 04:02-04:03;
пл. 29-й км – 04:07-04:08;
ст. Апостолове – 04:19-04:20;
пл. 47-й км – 04:31-04:33;
ст. Тік – 04:44-04:45;
ст. Підстепне – 04:55-04:56;
пл. 71-й км – 05:01-05:02;
прибуттям до ст.Чортомлик о 05:12;
приміський поїзд № 6471 призначається в сполученні Чортомлик – Кривий Ріг замість Нікополь – Кривий Ріг;
відправлення зі ст. Чортомлик о 05:31;
пл. 71-й км – 05:39-05:40;
ст. Підстепне – 05:45-05:46;
ст. Тік – 05:57-05:58;
пл. 47-й км – 06:10-06:11;
ст. Апостолове – 06:22-06:25;
пл. 29-й км – 06:35-06:36;
пл. Нива Трудова – 06:40-06:41;
ст. Радушна – 06:57-06:58;
ст. Незалежна – 07:11-07:12;
пл. Лісозахисна – 07:18-07:19;
ст. Новоблочна – 07:23-07:24;
ст. Кривий Ріг-Головний – 07:33-07:38;
прибуття до ст. Кривий Ріг о 07:48;
приміський поїзд № 6473 Нікополь – Кривий Ріг-Головний курсуватиме за зміненим розкладом: відправлення зі ст. Нікополь о 15:55 (замість 18:49);
ст. Нікопольбуд – 16:09-16:10;
пл. 86-й км – 16:14-16:15;
пл. 83-й км – 16:20-16:21;
ст. Чортомлик – 16:29-16:30;
пл. 71-й км – 16:38-16:39;
ст. Підстепне – 16:44-16:45;
ст. Тік – 16:55-16:56;
пл. 47-й км – 17:06-17:07;
ст. Апостолове – 17:18-17:20;
пл. 29-й км – 17:31-17:32;
пл. Нива Трудова – 17:37-17:38;
ст. Радушна – 17:53-17:55;
ст. Незалежна – 18:08-18:09;
пл. Лісозахисна – 18:16-18:17;
ст. Новоблочна – 18:21-18:22;
прибуття до ст. Кривий Ріг-Головний о 18:33 (замість 21:27);
приміський поїзд № 6474 Кривий Ріг-Головний – Нікополь курсуватиме за зміненим розкладом: відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 12:58 (замість 12:54);
ст. Новоблочна – 13:05-13:06;
пл. Лісозахисна – 13:10-13:11;
ст. Незалежна – 13:16-13:17;
ст. Радушна – 13:24-13:25;
пл. Нива Трудова – 13:36-13:37;
пл. 29-й км – 13:41-13:42;
ст. Апостолове – 13:54-13:56;
пл. 47-й км – 14:07-14:09;
ст. Тік – 14:20-14:21;
ст. Підстепне – 14:31-14:32;
пл. 71-й км – 14:37-14:38;
ст. Чортомлик – 14:47-14:49;
пл. 83-й км – 14:59-15:00;
пл. 86-й км – 15:04-15:05;
ст. Нікопольбуд – 15:11-15:12;
прибуття до ст. Нікополь о 15:25 (замість 15:21).
Пасажири плануйте свої залізничні поїздки з урахуванням цієї інформації.
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