З міркувань безпеки: на Дніпропетровщині запровадили зміни у роботі приміських потягів

На Дніпропетровщині змінили графік руху низки електричок.

Як повідомили у Придніпровській залізниці, з 22 вересня змінять маршрут та графік руху низка електричок, які курсують на ділянці Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь. Причина – безпекова ситуація, адже ця територія постійно обстрілюється.

З 22 вересня приміський поїзд № 6497 призначається в сполученні Нікополь – Кривий Ріг-Головний замість Нікополь – Апостолове;

відправлення зі ст. Нікополь о 20:12; ст. Нікопольбуд – 20:24-20:25;

пл. 86-й км – 20:29-20:30;

пл. 83-й км – 20:35-20:36;

ст. Чортомлик – 20:46-20:47;

пл. 71-й км – 20:55-20:56;

ст. Підстепне – 21:01-21:02;

ст.Тік – 21:12-21:13;

пл. 47-й км – 21:23-21:24;

ст. Апостолове – 21:34-21:35;

пл. 29-й км – 21:46-21:47;

пл. Нива Трудова – 21:53-21:54;

ст. Радушна – 22:10-22:12;

ст. Незалежна – 22:25-22:26;

пл. Лісозахисна – 22:33-22:34;

ст. Новоблочна – 22:39-22:40;

прибуття до ст. Кривий Ріг-Головний о 22.52.

З 23 вересня приміський поїзд № 6490 курсуватиме в сполученні Кривий Ріг-Головний – Чортомлик замість Апостолове – Нікополь;

відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 03:21;

ст. Новоблочна – 03:31-03:32;

ст. Незалежна – 03:41-03:42;

ст. Радушна – 03:49-03:50;

пл. Нива Трудова – 04:02-04:03;

пл. 29-й км – 04:07-04:08;

ст. Апостолове – 04:19-04:20;

пл. 47-й км – 04:31-04:33;

ст. Тік – 04:44-04:45;

ст. Підстепне – 04:55-04:56;

пл. 71-й км – 05:01-05:02;

прибуттям до ст.Чортомлик о 05:12;

приміський поїзд № 6471 призначається в сполученні Чортомлик – Кривий Ріг замість Нікополь – Кривий Ріг;

відправлення зі ст. Чортомлик о 05:31;

пл. 71-й км – 05:39-05:40;

ст. Підстепне – 05:45-05:46;

ст. Тік – 05:57-05:58;

пл. 47-й км – 06:10-06:11;

ст. Апостолове – 06:22-06:25;

пл. 29-й км – 06:35-06:36;

пл. Нива Трудова – 06:40-06:41;

ст. Радушна – 06:57-06:58;

ст. Незалежна – 07:11-07:12;

пл. Лісозахисна – 07:18-07:19;

ст. Новоблочна – 07:23-07:24;

ст. Кривий Ріг-Головний – 07:33-07:38;

прибуття до ст. Кривий Ріг о 07:48;

приміський поїзд № 6473 Нікополь – Кривий Ріг-Головний курсуватиме за зміненим розкладом: відправлення зі ст. Нікополь о 15:55 (замість 18:49);

ст. Нікопольбуд – 16:09-16:10;

пл. 86-й км – 16:14-16:15;

пл. 83-й км – 16:20-16:21;

ст. Чортомлик – 16:29-16:30;

пл. 71-й км – 16:38-16:39;

ст. Підстепне – 16:44-16:45;

ст. Тік – 16:55-16:56;

пл. 47-й км – 17:06-17:07;

ст. Апостолове – 17:18-17:20;

пл. 29-й км – 17:31-17:32;

пл. Нива Трудова – 17:37-17:38;

ст. Радушна – 17:53-17:55;

ст. Незалежна – 18:08-18:09;

пл. Лісозахисна – 18:16-18:17;

ст. Новоблочна – 18:21-18:22;

прибуття до ст. Кривий Ріг-Головний о 18:33 (замість 21:27);

приміський поїзд № 6474 Кривий Ріг-Головний – Нікополь курсуватиме за зміненим розкладом: відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 12:58 (замість 12:54);

ст. Новоблочна – 13:05-13:06;

пл. Лісозахисна – 13:10-13:11;

ст. Незалежна – 13:16-13:17;

ст. Радушна – 13:24-13:25;

пл. Нива Трудова – 13:36-13:37;

пл. 29-й км – 13:41-13:42;

ст. Апостолове – 13:54-13:56;

пл. 47-й км – 14:07-14:09;

ст. Тік – 14:20-14:21;

ст. Підстепне – 14:31-14:32;

пл. 71-й км – 14:37-14:38;

ст. Чортомлик – 14:47-14:49;

пл. 83-й км – 14:59-15:00;

пл. 86-й км – 15:04-15:05;

ст. Нікопольбуд – 15:11-15:12;

прибуття до ст. Нікополь о 15:25 (замість 15:21).

Пасажири плануйте свої залізничні поїздки з урахуванням цієї інформації.

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