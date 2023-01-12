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  • З крилами і мечем: у мережі показали феєричний виступ українки на конкурсі краси (ВІДЕО)

З крилами і мечем: у мережі показали феєричний виступ українки на конкурсі краси (ВІДЕО)

Сьогодні 10:45
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За кілька днів до фіналу на конкурсі "Міс Всесвіт" відбулися Preliminary Competition - попередній раунд змагань, що складається з виходу у коктейльних та вечірніх сукнях і купальниках, а також шоу національних костюмів.

Новости Днепра про З крилами і мечем: у мережі показали феєричний виступ українки на конкурсі краси (ВІДЕО)

На останньому представниця України Вікторія Апанасенко продемонструвала світові своє символічне вбрання “Воїн світла”.

В образі українки є відсил до ангела-покровителя Архангела Михаїла, який захищає Україну з мечем.

Костюм “Воїн світла” символізує боротьбу нашої нації з пітьмою. У руках Вікторії зброя, її тіло в броні, і в той же час вона несе світло через темряву, яка прийшла на наші землі з агресором, – пояснили раніше ідею автори наряду.

Костюм Вікторії створювали на основі її власної ідеї, яку втілила відома українська дизайнерка Леся Патока.

Вбрання “Воїн світла” прикрашають німб із традиційними для України колосками та символічні крила. Останні обпалені в битві, проте незламані. Вони заточені у синьо-золоті обладунки в кольорах, що символізують наш прапор, захищені й розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними українськими орнаментами.

Новости Днепра про З крилами і мечем: у мережі показали феєричний виступ українки на конкурсі краси (ВІДЕО)

Нагадаємо, фінал конкурсу “Міс Всесвіт” відбудеться у Новому Орлеані (США) 14 січня. Цього року за титул боротимуться 85 конкурсанток.

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Новости Днепра про З крилами і мечем: у мережі показали феєричний виступ українки на конкурсі краси (ВІДЕО)Українська

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