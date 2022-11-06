З грудня в Україні діятимуть нові правила отримання посвідчення водія: що зміниться

В Україні з 14 грудня зміняться правила отримання водійських посвідчень і документів реєстрації транспортних засобів.

Вже з середини першого місяця зими в Україні можна буде не отримувати пластикове посвідчення водія та свідотство про реєстрацію транспортного засобу.

Тепер ці документи можна буде отримувати в електронному вигляді. Українцям буде надана змога вибору форми документів.

Обирати будуть серед:

онлайн оформлення тільки електронного варіанту

оформлення пластикових карток

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