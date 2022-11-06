З грудня в Україні діятимуть нові правила отримання посвідчення водія: що зміниться

Вже з середини першого місяця зими в Україні можна буде не отримувати пластикове посвідчення водія та свідотство про реєстрацію транспортного засобу.
Тепер ці документи можна буде отримувати в електронному вигляді. Українцям буде надана змога вибору форми документів.
Обирати будуть серед:
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