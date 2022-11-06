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  • З грудня в Україні діятимуть нові правила отримання посвідчення водія: що зміниться

З грудня в Україні діятимуть нові правила отримання посвідчення водія: що зміниться

Сьогодні 11:37
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В Україні з 14 грудня зміняться правила отримання водійських посвідчень і документів реєстрації транспортних засобів.
Новости Днепра про З грудня в Україні діятимуть нові правила отримання посвідчення водія: що зміниться

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Вже з середини першого місяця зими в Україні можна буде не отримувати пластикове посвідчення водія та свідотство про реєстрацію транспортного засобу.

Тепер ці документи можна буде отримувати в електронному вигляді. Українцям буде надана змога вибору форми документів.

Обирати будуть серед:

  • онлайн оформлення тільки електронного варіанту
  • оформлення пластикових карток

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Новости Днепра про З грудня в Україні діятимуть нові правила отримання посвідчення водія: що змінитьсяУкраїнська

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