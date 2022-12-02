З гліцерину, кокосу та сої: які свічки горітимуть довго та яскраво

Свічки, нарівні з ліхтариками та батарейками сьогодні один із найходовіших товарів в магазинах Дніпра. Багато хто купує їх відразу по декілька штук, особливо якщо бачать дешеві. Але чи варто економити на такому виді «освітлення» і яка свічка горітиме найдовше – розбиралися журналісти dnepr.info.

Найбільш розповсюджені

Парафінові свічки – найпоширеніші. Їх легко знайти на прилавках магазинів, вони коштують не дорого. Але мають свої недоліки: горять не довго, можуть коптити і неприємно пахнути (якщо виробник вирішив заощадити та не додав у свічки ароматизатор). При їх використанні приміщення необхідно регулярно провітрювати. Коштують від 15 до 20 грн. за штуку.

У гарних свічниках

Гелеві свічки легко «пізнати» на прилавку за красивим зовнішнім виглядом. Як «свічник» їм служить прозора ємність, а сама свічка може бути як різного кольору, так і з незвичайним декором усередині. Гель, з якого їх виготовляють, складається з таніну, желатину та гліцерину. Вони не виділяють шкідливі хімічні речовини, не коптять, а невелика свічка може горіти до 4 годин. Єдиний мінус таких «ліхтариків» — їхня ціна. Невелика тонка свічка в 3-5 см обійдеться щонайменше 50 грн.

З бджолиного воску

Найбільш екологічні свічки – із бджолиного воску. Вони приємно пахнуть, а сам віск плавиться і не коптить приміщення. У порівнянні з рештою вони коштують дорожче, але й горять при цьому довше. Маленька свічка може дарувати світло протягом години. Ціна на невелику свічку стартує від 30-50 грн.

Рослинні та з олії

Свічки з рослинного воску або стеарину найчастіше роблять із пальмової олії, але бувають також із сої та кокосового воску.

Стеаринові горять не дуже довго, маленька свічка протримається менше години. Вони найдешевші, не мають запаху. До недоліків таких «ліхтариків» відноситься і їхня висока крихкість. Впавши навіть з маленької висоти свічка може розкришитись на дрібні шматочки. Вартість однієї свічки – близько 15 грн.

Соєві пахнуть молоком, а по мірі горіння стають прозорими та розтікаються. Вартість їх розпочинається від 120 грн.

Кокосові рідко можна знайти у продажу, але вони чемпіони з горіння серед інших рослинних побратимів. Свічка 3-4 см може горіти до 20 годин. Їхня ціна починається від 150-200 грн за штуку, але за такі гроші свічка горітиме близько доби.

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