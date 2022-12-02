З гліцерину, кокосу та сої: які свічки горітимуть довго та яскраво

Парафінові свічки – найпоширеніші. Їх легко знайти на прилавках магазинів, вони коштують не дорого. Але мають свої недоліки: горять не довго, можуть коптити і неприємно пахнути (якщо виробник вирішив заощадити та не додав у свічки ароматизатор). При їх використанні приміщення необхідно регулярно провітрювати. Коштують від 15 до 20 грн. за штуку.
Гелеві свічки легко «пізнати» на прилавку за красивим зовнішнім виглядом. Як «свічник» їм служить прозора ємність, а сама свічка може бути як різного кольору, так і з незвичайним декором усередині. Гель, з якого їх виготовляють, складається з таніну, желатину та гліцерину. Вони не виділяють шкідливі хімічні речовини, не коптять, а невелика свічка може горіти до 4 годин. Єдиний мінус таких «ліхтариків» — їхня ціна. Невелика тонка свічка в 3-5 см обійдеться щонайменше 50 грн.
Найбільш екологічні свічки – із бджолиного воску. Вони приємно пахнуть, а сам віск плавиться і не коптить приміщення. У порівнянні з рештою вони коштують дорожче, але й горять при цьому довше. Маленька свічка може дарувати світло протягом години. Ціна на невелику свічку стартує від 30-50 грн.
Свічки з рослинного воску або стеарину найчастіше роблять із пальмової олії, але бувають також із сої та кокосового воску.
Стеаринові горять не дуже довго, маленька свічка протримається менше години. Вони найдешевші, не мають запаху. До недоліків таких «ліхтариків» відноситься і їхня висока крихкість. Впавши навіть з маленької висоти свічка може розкришитись на дрібні шматочки. Вартість однієї свічки – близько 15 грн.
Соєві пахнуть молоком, а по мірі горіння стають прозорими та розтікаються. Вартість їх розпочинається від 120 грн.
Кокосові рідко можна знайти у продажу, але вони чемпіони з горіння серед інших рослинних побратимів. Свічка 3-4 см може горіти до 20 годин. Їхня ціна починається від 150-200 грн за штуку, але за такі гроші свічка горітиме близько доби.
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