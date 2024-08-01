З елементами захисту: в Україні видаватимуть оновлені водійські посвідчення

В сервісних центрах МВС видаватимуть оновлені бланки водійських документів.

Від сьогодні, 1 серпня, сервісні центри МВС почнуть видавати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із додатковими елементами захисту.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик в ефірі телеканалу “Київ24”.

Додатково додається до захисту свідоцтв про реєстрацію та посвідчень водія маркувальний захисний елемент, який буде складатися з трьох літер і шести цифр, – розповів Микола Рудик.

За його словами, такий додатковий захист суттєво знизить ризик підробки документів.

Раніше вже було додано на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу QR-код, за допомогою якого можна перейти на сайт сервісного центру МВС та перевірити дані транспортного засобу – марку, модель, номер кузова, номерний знак, дату реєстрації, серію та номер свідоцтва.

Всі раніше отримані в сервісних центрах МВС документи залишаться дійсними, ними можна буде далі користуватися. Одна за бажанням можна обміняти водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспорту на нові.

Окрім цього, Микола Рудик розповів про хід боротьби проти виготовлення фальшивих документів.

Моніторимо соціальні мережі, досить часто громадяни самостійно нам повідомляють про фейкові ресурси, які пропонують купити водійські документи. Тож усі виявлені посилання та оголошення про підроблені документи ми направляємо до Кіберполіції, яка відпрацьовує отримані дані, – сказав він.

У МВС закликають не користуватись послугами шахраїв та не купувати підроблені документи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали нетверезого водія та виявили у нього підроблені документи.

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