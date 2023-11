З дитбунку в Дніпрі потрапила у Голлівуд: у нових “Голодних Іграх” та “Барбі” знялася українка

У нових "Голодних Іграх" знялася українка Софія Санчес.

Акторка зіграла маленьку трибутку на 10-х щорічних Голодних Іграх, які відбуваються у всесвіті створеному письменницею Сюзан Коллінз. Нова частина відомої історії “Голодні Ігри: балада про співочих пташок та змій” вийшла в прокат у цьому місяці.

Героїня, яку зіграла 14-річна Софія Санчес, розчулила багатьох глядачів. Попри те, що вона не була у головній ролі, проте добре всім запам’яталася. Як виявилося, Софія родом з України, а в США потрапила після того, як її всиновили із дитбудинку в Дніпрі, де вона прожила рік. Маленьку Софію, яка має синдром Дауна, покинули рідні батьки, повідомляють ЗМІ.

Нові батьки Дженніфер і Гектор Санчеси живуть у Каліфорнії. Софію помітили, коли розглядали фотографії дітей-сиріт на одному із сайтів. Батьки згадують, що саме усмішка дівчинки одразу зачарувала їх. Наймолодший на той час син подружжя теж мав синдром Дауна, тож пара вирішила удочерити дівчинку та ростити разом із трьома рідними дітьми.

На фото Софія з одним із братів.

Згодом дівчинка стала зніматися у рекламі, як модель. Дебютна роль україно-американської актриси дісталася їй у шестирічному віці, коли знялася в телесеріалі “Підмінені при народженні” 2015 році. Після цього вона спробувала себе ще в кількох серіалах.

Найбільшу популярність Софія отримала після того, як стала прототипом першої ляльки Барбі з синдромом Дауна. У самому фільмі акторки немає, але вона засвітилася на кількох прем’єрах, де сфотографувалась з австралійською акторкою Марго Роббі.

“Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій” став проривом та великим дебютом для 14-річної акторки. Софія полюбилася багатьом глядачам, хоча і була в кадрі недовго, на відміну від інших персонажів.

Крім акторської кар’єри, Санчес також створює ілюстрації до книг. Нещодавно вона працювала над серією книг про дітей із синдромом Дауна під назвою You are Enough (“Тебе достатньо”) і You are Loved (“Тебе люблять”).

Також юна акторка долучається до багатьох соціальних ініціатив, екологічних та природоохоронних акцій, виходить на різноманітні протести, зокрема, брала участь у масштабному страйці кіноакторів і сценаристів США.

Попри те, що з України Софія поїхала дуже маленькою, вона не забуває своє коріння та постійно нагадує про війну у рідній країні у своїх соцмережах. Ба більше, себе називає саме українською акторкою. Зокрема, в Instagram, де за нею стежить близько 35 тисяч підписників, вона описує себе так:

“Українська актриса в “Голодних іграх” і “Барбі” із синдромом Дауна“, – залишила Софія в шапці профілю, знов додавши смайлики синього та жовтого сердець.

