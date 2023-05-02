З дронів та артилерії: рф весь день обстрілювала Нікопольський район

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади, зокрема, й сам Марганець. А ще – Нікополь”, – сказано в повідомленні.
В результаті обстрілів було пошкоджено адмінбудівлю, п’ятиповерхівку, три приватні житлові будинки, господарську споруду. Попередньо, обійшлося без жертв.
На місцях “прильотів” нині – рятувальники, вони обстежують місцевість, яку сьогодні обстрілювали росіяни та уточнюють наслідки атак.
“Росія погрожувала всьому НАТО, але загрузла в боях за Донецьку область. Свою злість терористи демонструють, обстрілюючи мирних жителів. Але ми точно знаємо, за що стоїмо. У що віримо та чим керуємося”, – написав Лисак.
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