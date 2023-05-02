З дронів та артилерії: рф весь день обстрілювала Нікопольський район

Російські війська у середу, 2 травня, цілий день обстрілювали Нікопольський район. Окупанти використовували дрони та артилерію.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади, зокрема, й сам Марганець. А ще – Нікополь”, – сказано в повідомленні.

В результаті обстрілів було пошкоджено адмінбудівлю, п’ятиповерхівку, три приватні житлові будинки, господарську споруду. Попередньо, обійшлося без жертв.

На місцях “прильотів” нині – рятувальники, вони обстежують місцевість, яку сьогодні обстрілювали росіяни та уточнюють наслідки атак.