З Дніпра витягли тіло хлопця, який впав у річку через обрив канатної дороги в Києві

Хлопця, який зірвався з канатної дороги в Києві, знайшли.

Працівники поліції спільно з рятувальниками вранці 22 липня знайшли тіло хлопця, який впав у воду внаслідок обриву троса канатної дороги через Дніпро. Про це повідомили в ДСНС Києва.

Правоохоронці отримали інформацію про нещасний випадок о 13:42 21 липня. Очевидці спочатку повідомляли, що у воду з канатної дороги зірвалася дівчина, але згодом з’ясувалося, що це був 20-річний хлопець. Водолази-рятувальники розпочали пошукову операцію о 13:56.

Понад 7 годин рятувальники шукали тіло в річці. З настанням сутінок пошукову операцію довелося поставити на паузу. І ось вранці наступного дня загиблого вдалося знайти.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки та службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нібито канатну дорогу хотіли закрити через незадовільний стан та порушення правил безпеки, але тоді суд дозволив продовжити її роботу.

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