З Дніпра відновлює рух популярна міжміська маршрутка: розклад рейсів

Так, з 1 травня знову працює міжміський рейсовий автобус з Дніпра до Вільногірська.
Маршрут пролягає через Вільногірськ, Водяне, Боровківку, Верхньодніпровськ, Кам′янське, Дніпро.
Розклад рейсів
Нагадаємо, з п’ятниці у Дніпрі перекрили Амурський міст. Через це тимчасово не їздять трамвайні маршрути № 6 та № 9, а тролейбус № 3 курсує за зміненою схемою руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал. На час виконання робіт проїзд мостом буде доступний тільки для автобусів.
Роботи планують закінчити до 2 травня.
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