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З Дніпра відновлює рух популярна міжміська маршрутка: розклад рейсів

Сьогодні 10:54
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Відновлює рух автобус Дніпро - Вільногірськ.

Новости Днепра про З Дніпра відновлює рух популярна міжміська маршрутка: розклад рейсів

Так, з 1 травня знову працює міжміський рейсовий автобус з Дніпра до Вільногірська. 

Маршрут пролягає через Вільногірськ, Водяне, Боровківку, Верхньодніпровськ, Кам′янське, Дніпро. 

Розклад рейсів

  • 1 рейс: з Вільногірська о 5.45, час прибуття у Дніпро о 7.45;
  • 2 рейс: з Дніпра о 8.10, час прибуття у Вільногірськ о 10.45;
  • 3 рейс: з Вільногірська о 14.50, час прибуття у Дніпро о 16.45;
  • 4 рейс: з Дніпра о 17.10, час прибуття у Вільногірськ о 19.45. 

Новости Днепра про З Дніпра відновлює рух популярна міжміська маршрутка: розклад рейсів

Нагадаємо, з п’ятниці у Дніпрі перекрили Амурський міст. Через це тимчасово не їздять трамвайні маршрути № 6 та № 9, а тролейбус № 3 курсує за зміненою схемою руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал. На час виконання робіт проїзд мостом буде доступний тільки для автобусів.

Роботи планують закінчити до 2 травня.

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