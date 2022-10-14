З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

Шевченківський район у Дніпрі один із найпопулярніших серед місцевих жителів. Знаходиться він правому березі міста, частково – у центрі населеного пункту. Купити будинок у цьому районі – завдання не легке та не дешеве. Журналісти dnepr.info з'ясували, скільки коштуватиме нерухомість.

494 тис грн коштуватиме будинок у селищі Мирний. Будівлю звели 1985 року, але до сьогодні там так ніхто й не жив. Загальна площа 70 кв. Кількість кімнат – 4. Будинок зовні та внутрішньо потрібно упорядковувати, також майбутньому господареві доведеться розібратися з двором та огорожею.

Купити однокімнатний будинок з ділянкою на 2 сотки у Шевченківському районі Дніпра коштуватиме 674 тис грн. Загальна площа будівлі – 51 кв. У ньому дві кімнати, коридор, кухня та санвузол. Встановлено електрокотел. У дворі є навіс для автомобіля, невеликий садок, викладені плиткою доріжки. Знаходиться двір неподалік вулиці Січових Стрільців.

995 тис грн коштуватиме будинок загальною площею 80 кв.м. Зданий в експлуатацію він був близько 30 років тому. У будівлі один поверх, на якому розташовані 4 кімнати. Є всі зручності, проведено інтернет, встановлені лічильники. На подвір’ї на 10 соток землі є фруктові дерева. На ділянці можна звести ще один будинок або гараж. Новому господареві дістанеться техніка.

1,1 млн грн коштуватиме будинок на вулиці Леонтовича. Будівля одноповерхова, загальна площа 75 кв.м та чотири кімнати. Опалюється газовим котлом, стіни будинку утеплені пінопластом. Розміри двору – 3,5 сотки. Зручності у будинку, проведено електрику. У дворі є місце для авто, зона відпочинку та фруктовий сад.

Трохи дорожче за 1,13 млн грн коштуватиме будинок у районі вулиці Робочої. Збудували його близько 15 років тому, загальна площа будинку 60 кв. У ньому три кімнати, проведено інтернет та кабельне ТБ, у дворі ділянка 3 сотки землі. У будинку є можливість топити твердим паливом або електрикою, новому господареві дістануться меблі та техніка.

За 1,2 млн грн можна купити будинок у районі 12 кварталу у Дніпрі. Загальна площа будівлі 60 кв. При цьому у ньому 4 кімнати. Двір – 5,5 соток, де крім будинку є ще й гараж із літньою кухнею. Проведено всі комунікації, є газове опалення, стан, як пише власник будівлі, житловий.

1,8 млн грн коштуватиме будинок-новобуд у Царському селі. Будівля на два поверхи, загальна площа яких 150 кв.м. Двір – 6 соток землі. Будинок було зведено близько 5 років тому. Є підвал та можливість збудувати гараж на території двору.

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