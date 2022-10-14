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  • З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 17:38
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Шевченківський район у Дніпрі один із найпопулярніших серед місцевих жителів. Знаходиться він правому березі міста, частково – у центрі населеного пункту. Купити будинок у цьому районі – завдання не легке та не дешеве. Журналісти dnepr.info з'ясували, скільки коштуватиме нерухомість.

Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

494 тис грн коштуватиме будинок у селищі Мирний. Будівлю звели 1985 року, але до сьогодні там так ніхто й не жив. Загальна площа 70 кв. Кількість кімнат – 4. Будинок зовні та внутрішньо потрібно упорядковувати, також майбутньому господареві доведеться розібратися з двором та огорожею.

Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

Купити однокімнатний будинок з ділянкою на 2 сотки у Шевченківському районі Дніпра коштуватиме 674 тис грн. Загальна площа будівлі – 51 кв. У ньому дві кімнати, коридор, кухня та санвузол. Встановлено електрокотел. У дворі є навіс для автомобіля, невеликий садок, викладені плиткою доріжки. Знаходиться двір неподалік вулиці Січових Стрільців.

Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

995 тис грн коштуватиме будинок загальною площею 80 кв.м. Зданий в експлуатацію він був близько 30 років тому. У будівлі один поверх, на якому розташовані 4 кімнати. Є всі зручності, проведено інтернет, встановлені лічильники. На подвір’ї на 10 соток землі є фруктові дерева. На ділянці можна звести ще один будинок або гараж. Новому господареві дістанеться техніка.

Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

1,1 млн грн коштуватиме будинок на вулиці Леонтовича. Будівля одноповерхова, загальна площа 75 кв.м та чотири кімнати. Опалюється газовим котлом, стіни будинку утеплені пінопластом. Розміри двору – 3,5 сотки. Зручності у будинку, проведено електрику. У дворі є місце для авто, зона відпочинку та фруктовий сад.

Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

Трохи дорожче за 1,13 млн грн коштуватиме будинок у районі вулиці Робочої. Збудували його близько 15 років тому, загальна площа будинку 60 кв. У ньому три кімнати, проведено інтернет та кабельне ТБ, у дворі ділянка 3 сотки землі. У будинку є можливість топити твердим паливом або електрикою, новому господареві дістануться меблі та техніка.

Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

За 1,2 млн грн можна купити будинок у районі 12 кварталу у Дніпрі. Загальна площа будівлі 60 кв. При цьому у ньому 4 кімнати. Двір – 5,5 соток, де крім будинку є ще й гараж із літньою кухнею. Проведено всі комунікації, є газове опалення, стан, як пише власник будівлі, житловий.

Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

1,8 млн грн коштуватиме будинок-новобуд у Царському селі. Будівля на два поверхи, загальна площа яких 150 кв.м. Двір – 6 соток землі. Будинок було зведено близько 5 років тому. Є підвал та можливість збудувати гараж на території двору.

Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

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Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про З дерев’яними дверима та старою покрівлею: скільки коштують найдешевші будинки у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)Русский

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