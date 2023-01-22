Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З “чорною шапочкою” на голові: на Дніпропетровщині зняли незвичайну сойку

З “чорною шапочкою” на голові: на Дніпропетровщині зняли незвичайну сойку

Сьогодні 20:59
просмотров

Сойки зустрічаються в нашому регіоні досить часто, але наш земляк Роман Рись сфотографував кавказький підвид нашої звичайної пташки.

Новости Днепра про З

Світлина гарної пташки оприлюднена на фейсбук-сторінці “Птахи України”.

Новости Днепра про З

Дійсно, ця сойка вважається рідкісною в нашій області. Її особлива характерна риса – “чорна шапочка” на голові.

Ці птахи дуже обережні, тому їх рідко кому вдається побачити. В природі сойка уникає відкритих місць, більше полюбляє перельоти з крони на крону. Пташка живиться рослинною та тваринною їжею, восени полює на ос.

До речі, фотограф Роман Рись припускає, що ці сойки потрапили до нас, скоріш за все, з Донеччини.

Читайте також:

Новости Днепра про З Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині затримали серійного крадія кабелю
    Новини Дніпра
    19.01.2023 08:00
    На Дніпропетровщині затримали серійного крадія кабелю

    Про це повідомляють у відділі комунікацій поліції Дніпропетровської області, посилаючись…

    На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який пограбував 8-річного хлопчика
    Новини Дніпра
    18.01.2023 08:00
    На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який пограбував 8-річного хлопчика

    Злочинцю загрожує від 7 до 10 років в’язниці.

    Нестерпні болі: у Кам’янському жінка випала з вікна квартири
    Новини Дніпра
    12.01.2023 09:00
    Нестерпні болі: у Кам’янському жінка випала з вікна квартири

    У Кам'янському Дніпропетровської області на вулиці Бурхана 10 січня близько…

    Найкращі обереги: діти виготовили талісмани для військових ЗСУ
    Новини Дніпра
    06.01.2023 08:00
    Найкращі обереги: діти виготовили талісмани для військових ЗСУ

    Вихованці міського Центру дитячої та юнацької творчості м. Синельникове зробили…

    Наверх