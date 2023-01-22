З “чорною шапочкою” на голові: на Дніпропетровщині зняли незвичайну сойку

Світлина гарної пташки оприлюднена на фейсбук-сторінці “Птахи України”.
Дійсно, ця сойка вважається рідкісною в нашій області. Її особлива характерна риса – “чорна шапочка” на голові.
Ці птахи дуже обережні, тому їх рідко кому вдається побачити. В природі сойка уникає відкритих місць, більше полюбляє перельоти з крони на крону. Пташка живиться рослинною та тваринною їжею, восени полює на ос.
До речі, фотограф Роман Рись припускає, що ці сойки потрапили до нас, скоріш за все, з Донеччини.
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