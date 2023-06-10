З 8 до 17: де у Дніпрі будуть вимикати світло 12-16 червня (АДРЕСИ)
Важлива інформація!
У Дніпрі з понеділка, 12 червня, до п’ятниці, 16 червня, будуть вимикати світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так,
12 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами: просп. О. Поля: 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г. 13 червня з 08:00 до 17:00: просп. О. Поля: 129, 129А, 129Б, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А, 135Б, 137А. 14 червня з 08:00 до 17:00: вул. Будівельників: 12, 14, 14А, 14Б. 15 червня з 08:00 до 17:00: вул. Титова: 2, 2А, 6; просп. О. Поля: 96Б, 137, 137А, 139, 141, 143, 143А, 145. 16 червня з 08:00 до 17:00: вул. Аеропорт: 113; вул. Новокримська: 8; просп. О. Поля: 129, 129Б, 135А, 137, 137А.
Підготуйтеся!
Читайте також:
Українська Русский Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 19:39
Поблизу Нікополя через підрив Каховської ГЕС просіла ціла ділянка із…
Новини Дніпра
Сьогодні 16:43
Як справжня!
Новини Дніпра
Сьогодні 13:49
Вогонь намагаються приборкати.
Новини Дніпра
Сьогодні 12:50
У Дніпрі на Воскресенській біля театру імені Шевченка сталася поножовщина.