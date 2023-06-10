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З 8 до 17: де у Дніпрі будуть вимикати світло 12-16 червня (АДРЕСИ)

Сьогодні 20:40
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Важлива інформація!

Новости Днепра про З 8 до 17: де у Дніпрі будуть вимикати світло 12-16 червня (АДРЕСИ)

У Дніпрі з понеділка, 12 червня, до п’ятниці, 16 червня, будуть вимикати світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 12 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • просп. О. Поля: 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г.

13 червня з 08:00 до 17:00:

  • просп. О. Поля: 129, 129А, 129Б, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А, 135Б, 137А.

14 червня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Будівельників: 12, 14, 14А, 14Б.

15 червня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Титова: 2, 2А, 6;
  • просп. О. Поля: 96Б, 137, 137А, 139, 141, 143, 143А, 145.

16 червня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Аеропорт: 113;
  • вул. Новокримська: 8;
  • просп. О. Поля: 129, 129Б, 135А, 137, 137А.

Підготуйтеся!

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Новости Днепра про З 8 до 17: де у Дніпрі будуть вимикати світло 12-16 червня (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про З 8 до 17: де у Дніпрі будуть вимикати світло 12-16 червня (АДРЕСИ)Русский

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