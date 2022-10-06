З 7 жовтня в маршрутках заборонено вмикати музику: стосується не лише водіїв

В Україні офіційно заборонили «акустичне насилля» в пасажирському транспорті.

Закон про заборону використання музики в пасажирському транспорті ухвалили ще в червні, але 7 жовтня він офіційно набуде чинності.

Основа закону – заборона на російську музику в громадських місцях. Проте нардепи вирішили боротися ще й із акустичним насильством в маршрутках. Обмеження стосується перш за все водіїв, яким тепер не можна вмикати музику чи фільми. Ця норма діятиме, як для міського транспорту, так і для приміських, міжміських та міжнародних перевезень.

Виняток – таксі та нерегулярні перевезення, там вмикати музику можна, але тільки за згоди всіх пасажирів.

Заборона стосується і пасажирів. Їм слухати музику можна, але тільки в навушниках. Зазначається, що за голосне прослуховування музики, водій має право висадити порушника тиші.

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