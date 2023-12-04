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З 6 грудня у Дніпрі відновлять роботу популярні тролейбуси: подробиці

Сьогодні 17:29
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Важлива інформація!

Новости Днепра про З 6 грудня у Дніпрі відновлять роботу популярні тролейбуси: подробиці

З середи, 6 грудня, у Дніпрі відновлять повноцінну роботу тролейбуси №1 та №Б. Нагадаємо, вони не курсували або змінили маршрут у зв’язку з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Також там зазначили, що тролейбуси №1-К “Вокзал – Центр” будуть курсувати до 15 грудня – до відкриття руху трамваїв №1.

Враховуйте зазначені зміни під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, коли у центрі Дніпра відкриють рух по проспекту Дмитра Яворницького: точна дата.

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