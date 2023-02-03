З 2014 року захищав Україну в найгарячіших точках: сьогодні прощатимуться з Героєм із Дніпропетровщини

Трагічну новину повідомив голова РВА Олег Гапіч.
Учасник АТО/ООС. З 2014 року захищав Україну в найгарячіших точках на Донеччині та Луганщині.
Вже 25 лютого 2022 року знову став на захисті нашої країни.
Проходив службу на посаді головного сержанта механізованої роти Збройних Сил України.
Нагороджений медалями «За хоробрість у бою» (2022р.), «За вірність народу України» (2016р.) та нагрудним знаком «За зразкову службу».
У нього залишилися дружина, син, донька та мати.
Церемонія прощання з воїном відбудеться 03 лютого о 10:00 годині біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років м. Жовті Води Кам’янського району.
Поховають воїна об 11.00 годині на кладовищі м. Жовті Води Кам’янського району», — йдеться у поаідомленні.
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