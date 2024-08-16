З 19 по 23 серпня фахівці КП “Дніпроводоканал” припинять водопостачання боржникам приватного сектору в Дніпровському районі (с. Південне). Це планові заходи, пов’язані з несплатою послуг.
Мешканці зазначених адрес мають заборгованість перед підприємством у розмірі 201 208,21 грн.
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Дніпровський (с. Південне)
|вул. Виноградна
|2
|63 704,32
|2
|Дніпровський (с. Південне)
|вул. Гарнізонна
|1
|9 511,95
|3
|Дніпровський (с. Південне)
|вул. Подводников
|2
|73 097,07
|4
|Дніпровський (с. Південне)
|вул. Південна
|2
|54 894,87
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