З 19 серпня відключать воду боржникам у Дніпровському районі - Днепр Инфо
З 19 серпня відключать воду боржникам у Дніпровському районі
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Сегодня 22:00

Боржникам знову відключатимуть воду.

Новости Днепра про З 19 серпня відключать воду боржникам у Дніпровському районі

З 19 по 23 серпня фахівці КП “Дніпроводоканал” припинять водопостачання боржникам приватного сектору в Дніпровському районі (с. Південне). Це планові заходи, пов’язані з несплатою послуг.

Мешканці зазначених адрес мають заборгованість перед підприємством у розмірі 201 208,21 грн.

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Дніпровський (с. Південне)вул. Виноградна263 704,32
2Дніпровський (с. Південне)вул. Гарнізонна19 511,95
3Дніпровський (с. Південне)вул. Подводников273 097,07
4Дніпровський (с. Південне)вул. Південна254 894,87

 

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