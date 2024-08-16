З 19 серпня відключать воду боржникам у Дніпровському районі

Боржникам знову відключатимуть воду.

З 19 по 23 серпня фахівці КП “Дніпроводоканал” припинять водопостачання боржникам приватного сектору в Дніпровському районі (с. Південне). Це планові заходи, пов’язані з несплатою послуг.

Мешканці зазначених адрес мають заборгованість перед підприємством у розмірі 201 208,21 грн.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Дніпровський (с. Південне) вул. Виноградна 2 63 704,32 2 Дніпровський (с. Південне) вул. Гарнізонна 1 9 511,95 3 Дніпровський (с. Південне) вул. Подводников 2 73 097,07 4 Дніпровський (с. Південне) вул. Південна 2 54 894,87

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