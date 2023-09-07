З 1 жовтня деякі жінки повинні стати на військовий облік: чи зможуть вони вільно виїжджати за кордон

З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік.

Вони набувають статусу військовозобов’язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

Про це РБК-Україна розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він нагадав, що минулого року Рада внесла зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та передбачила, що на обов’язковий військовий облік мають бути поставлені жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов’язаних. А військовозобов’язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов’язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, – зазначив Веніславський.

Нардеп додав, що представниці тих мирних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями, у разі добровільної згоди також можуть стати на військовий облік. За його словами, зокрема, жінка-хімік може стати на облік, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту.

Веніславський стверджує, що наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Читайте також:

Українська

Автор: