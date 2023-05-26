Юрій Ігнат розповів, якою ракетою могли вдарити по Дніпру

Ймовірно, по Дніпру сьогодні били з С-400.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував обстріли Дніпра 26 травня.

Атака на місто розпочалася ще о третій ночі, коли на Дніпро скерували безпілотники. Потім пролунало кілька потужних вибухів. Як повідомили пізніше в ПК Схід – це було успішне збиття крилатих ракет х101. О 4 годині ранку знову пролунали вибухи. Ймовірно, росіяни били керованими зенітними ракетами С-300 або ж С-400.

Наразі тип ракет уточнюється, повідомив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Ймовірно, саме цим типом ракет було задано ударів, власне тих цивільних об’єктах, які показували на кадрах”, — сказав він.

Зауважимо, що це наземні установки, які зазвичай використовуються для збиття повітряних цілей, але росіяни їх переробили, щоб завдавати ударів по прифронтовим регіонам. Не виключено, що і під час атаки по лікарні, застосували саме цей тип ракет.

Нагадаємо, 26 травня Дніпро атакували двічі. Під час ранкового удару росіяни поцілили по лікарні та ветклініці. Наразі відомо про двох загиблих, ще 23 людини отримали поранення.

Читайте також:

Українська

Автор: