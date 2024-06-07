Юніорки з Дніпропетровщини виграли чемпіонат Європи зі стрільби

Про це повідомили у НОК України у Дніпропетровській області.
У складі тріо серед юніорів у вправі МП-5 золотими призерками стали: Вілена Бевз з Кривого Рогу та дніпрянка Юлія Діденко.
У матчі за «золото» в стрільбі з пістолета з 25 м наші дівчата перемогли тріо з Хорватії з рахунком 17:15, – доповіли у публікації НОК.
Чемпіонат Європи зі стрільби проходить в Осієку з 20 травня та буде тривати до 8 червня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра стала золотою призеркою на етапі «Діамантової ліги» у Швеції, а також що юна бадмінтоністка з Дніпра виборола «золото» на турнірі у Празі.
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