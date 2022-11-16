Юні танцюристи із Дніпра тріумфували на чемпіонаті світу у Нідерландах

У Нідерландах відбувся чемпіонат світу зі спортивних танців “Dutch Open & WDC AL World Championships”. Він проходив у місті Ассен з 10 по 13 листопада. Участь у ньому взяли дніпровські танцюристи.

Михайло Нікітченко та Мілана Зіненко стали срібними призерами у віковій категорії до 16 років. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.

Вячеслав Мальцев та Камєлія Кадаєва вибороли 4 місце у складі збірної України.

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