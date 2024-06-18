Юні генії з Дніпропетровщини вибороли призові місця на міжнародному конкурсі в США

Уроженці Дніпропетровської області вибороли 7 медалей та 3 почесних відзнаки на GENIUS Olympiad.

Про це повідомили у Малій академії наук України.

Фінал GENIUS Olympiad – найбільшого у світі міжнародного конкурсу екологічних проєктів – цьогоріч проходив з 10 по 14 червня у США у Рочестерському технологічному інституті, штату Нью-Йорк.

До змагань долучилися 67 країн світу, серед них – українська делегація у складі 51 учня МАН.

В українську команду входили представники та представниці Волинської, Черкаської, Київської, Одеської, Сумської, Полтавської, Житомирської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Луганської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Вихованці шкіл нашої області вибороли 4 срібні медалі:

Март’янов Ілля , Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області, Дніпропетровська область, «Мед мінних полів», «Мистецтво».

, Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області, Дніпропетровська область, «Мед мінних полів», «Мистецтво». Свистула Анна , Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради, Дніпропетровська область, «Собака, який бачив найстрашнішу катастрофу — війну», «Креативне письмо».

, Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради, Дніпропетровська область, «Собака, який бачив найстрашнішу катастрофу — війну», «Креативне письмо». Кириленко Тимофій , комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», Дніпропетровська область, «Програмування».

, комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», Дніпропетровська область, «Програмування». Четвертак Олег, комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», Дніпропетровська область, «Програмування».

3 бронзи:

Демченко Дарія , Криворізький ліцей № 4 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, «Червона небезпека життєво необхідної промисловості», «Мистецтво».

, Криворізький ліцей № 4 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, «Червона небезпека життєво необхідної промисловості», «Мистецтво». Дикун Даніела , Комунальний заклад освіти «Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради», Дніпропетровська область, «Антагоністичний ефект бактерій роду Lactobacillus до епізоотичних та лабораторних штамів мікроорганізмів», «Наука».

, Комунальний заклад освіти «Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради», Дніпропетровська область, «Антагоністичний ефект бактерій роду Lactobacillus до епізоотичних та лабораторних штамів мікроорганізмів», «Наука». Дронь Антоніна, комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», Дніпропетровська область, «Оцінка сучасного стану та окремих екосистемних сервісів деревно-чагарникових насаджень студмістечок», «Наука».

Та 3 почесні відзнаки:

Дещенко Марія , Криворізький ліцей № 71 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, «Мистецтво як шлях до розв’язання екологічних проблем: чи варта ідея спроби?», «Креативне письмо».

, Криворізький ліцей № 71 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, «Мистецтво як шлях до розв’язання екологічних проблем: чи варта ідея спроби?», «Креативне письмо». Зайцева Софія , Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області, Дніпропетровська область, «Від сміття до скарбів», «Мистецтво».

, Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області, Дніпропетровська область, «Від сміття до скарбів», «Мистецтво». Ломакіна Аліса, комунальний заклад «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради, Дніпропетровська область, «The bottle adventure», «Короткометражний фільм».

Українська делегація привезла 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних і 1 гранпрі, – повідомили у публікації.

Щирі вітання!

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