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Юні генії з Дніпропетровщини вибороли призові місця на міжнародному конкурсі в США

Сьогодні 08:04
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Уроженці Дніпропетровської області вибороли 7 медалей та 3 почесних відзнаки на GENIUS Olympiad.

Новости Днепра про Юні генії з Дніпропетровщини вибороли призові місця на міжнародному конкурсі в США

Про це повідомили у Малій академії наук України.

Фінал GENIUS Olympiad – найбільшого у світі міжнародного конкурсу екологічних проєктів – цьогоріч проходив з 10 по 14 червня у США у Рочестерському технологічному інституті, штату Нью-Йорк.

До змагань долучилися 67 країн світу, серед них – українська делегація у складі 51 учня МАН. 

В українську команду входили представники та представниці Волинської, Черкаської, Київської, Одеської, Сумської, Полтавської, Житомирської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Луганської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Вихованці шкіл нашої області вибороли 4 срібні медалі: 

  • Март’янов Ілля, Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області, Дніпропетровська область, «Мед мінних полів», «Мистецтво».
  • Свистула Анна, Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради, Дніпропетровська область, «Собака, який бачив найстрашнішу катастрофу — війну», «Креативне письмо». 
  • Кириленко Тимофій, комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», Дніпропетровська область, «Програмування».
  • Четвертак Олег, комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», Дніпропетровська область, «Програмування».

3 бронзи:

  • Демченко Дарія, Криворізький ліцей № 4 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, «Червона небезпека життєво необхідної промисловості», «Мистецтво».
  • Дикун Даніела, Комунальний заклад освіти «Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради», Дніпропетровська область, «Антагоністичний ефект бактерій роду Lactobacillus до епізоотичних та лабораторних штамів мікроорганізмів», «Наука».
  • Дронь Антоніна, комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», Дніпропетровська область, «Оцінка сучасного стану та окремих екосистемних сервісів деревно-чагарникових насаджень студмістечок», «Наука».

Та 3 почесні відзнаки:

  • Дещенко Марія, Криворізький ліцей № 71 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, «Мистецтво як шлях до розв’язання екологічних проблем: чи варта ідея спроби?», «Креативне письмо». 
  • Зайцева Софія, Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області, Дніпропетровська область, «Від сміття до скарбів», «Мистецтво».
  • Ломакіна Аліса, комунальний заклад «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради, Дніпропетровська область, «The bottle adventure», «Короткометражний фільм».

Українська делегація привезла 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних і 1 гранпрі, – повідомили у публікації.

Щирі вітання!

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Новости Днепра про Юні генії з Дніпропетровщини вибороли призові місця на міжнародному конкурсі в СШАУкраїнська Новости Днепра про Юні генії з Дніпропетровщини вибороли призові місця на міжнародному конкурсі в СШАРусский

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