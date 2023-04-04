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  • Юні дніпровські хокеїсти виграли «бронзу» на найбільшому у Європі турнірі

Юні дніпровські хокеїсти виграли «бронзу» на найбільшому у Європі турнірі

Сьогодні 09:30
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Вітаємо призерів з блискучим виступом!

Новости Днепра про Юні дніпровські хокеїсти виграли «бронзу» на найбільшому у Європі турнірі

Сьогодні є чудові новини зі спортивного світу. Юні хокеїсти з Дніпра вибороли «бронзу» на найбільшому у Європі турнірі для дітей та юнацтва «Riga Hockey Cup».

Це престижні змагання, які щороку проходять у Латвії. Рівень учасників такий, що навіть відбір пройти складно.

А наші спортсмени цьогоріч – у трійці найкращих серед 12 команд із різних куточків Європи. Хлопцям усього по 11-12 років.

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Новости Днепра про Юні дніпровські хокеїсти виграли «бронзу» на найбільшому у Європі турніріУкраїнська Новости Днепра про Юні дніпровські хокеїсти виграли «бронзу» на найбільшому у Європі турніріРусский

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