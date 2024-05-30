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  • Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції

Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції

Сьогодні 13:51
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Плавчиня з Кам’янського Тетяна Афанасьєва пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції. .

Новости Днепра про Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції

29 травня у французькому місті Лаваль пройшла естафета олімпійського вогню. Тут з березня 2022 року мешкає з мамою, тренується та вчиться 15-річна Тетяна Афанасьєва. Вона стала однією з чотирьох носіїв олімпійського факела.

«Ух, як приємно торкнутися цієї історії. Немає значення, чи є у вас дитячі мрії і ви рахуєте дні до Олімпіади, чи ви вже топ-спортсмен. Єдина ідея Олімпійських ігор — об’єднати всіх заради однієї мети, незалежно від віку, фізичних здібностей чи мови, якою ми говоримо. Це добро, світ, активність, це мотивація для кожного стати найкращою версією себе, рухатися вперед попри все. Дякую всім, хто підтримував мене, тим, хто був поряд зі мною у важкі часи. Дякую всім, без вас я б ніколи не змогла бути там, де я є, дякую», – написала плавчиня Тетяна.

Ввечері в Лавалі йшов сильний дощ. Але Тетяна встигла пронести факел з олімпійським вогнем до зливи

Новости Днепра про Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції

Новости Днепра про Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції

Новости Днепра про Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції

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Новости Днепра про Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у ФранціїУкраїнська

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