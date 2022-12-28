Їзда на двох колесах та зіпсовані доріжки стадіону: як у Дніпрі проходило автородео (ФОТО)

У 1970-1980-х роках у Дніпрі на стадіон «Металург», крім футболу, жителі Дніпра ходили дивитись незвичайне шоу за участю мотоциклів та автомобілів. Розважальну програму влаштовували каскадери. Називалася шоу «АвтомотоРодео». Автомобілі їздили біговими доріжками стадіону, а водії показували різні трюки.
«Ходила на цю виставу кілька разів із чоловіком. Запам’яталося, що машина їздила по колу, а потім ставала на два колеса і піднявши один бок при цьому продовжувала їздити вже на двох колесах. Це було захоплююче видовище», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Тетяна Кропова.
Їзда автомобіля на двох колесах – був один із найпопулярніших трюків, який каскадери демонстрували мешканцям Дніпра. Серед іншого глядачам показували трюк, де водій під час руху авто на двох колесах міг вилізти у пасажирське вікно.
«Також серед трюків був такий, що каскадери стояли на спеціальному «помості», машина, що проїжджала повз, вибивала з-під нього опору, а трюкачі при цьому стрибали на землю. Відразу, під час шоу глядачам демонстрували «поліцейський» розворот, тільки проробляла його не одна машина, з одразу кілька», – згадує Тетяна Кропова.
Нарівні з автомобілями у шоу брали участь і мотоцикли. Так, вершник «двоколісного» сильно розігнавшись і заїхавши на спеціально обладнаний трамплін, демонстрував, що мотоцикл може «літати» і таким чином «пролітав» над дахами майже десятка машин, встановлених на стадіоні, після чого приземлявся на інший трамплін, з’їжджав з нього та продовжував рух далі. Також були трюки, де мотоцикліст перелітав не через авто, а через людину, що лежить на доріжці.
Для трюків використовувалися переважно автомобілі «Москвич» та мотоцикли «Іж». Після таких вистав бігову доріжку стадіону ще довго приводили до ладу.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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