Їзда на двох колесах та зіпсовані доріжки стадіону: як у Дніпрі проходило автородео (ФОТО)

Понад 40 років тому до Дніпра приїзджали каскадери та вражали мешканців міста майстерністю керування колісною технікою та трюками, які виконували за допомогою автомобілів та мотоциклів. Ці вистави більшою мірою відвідували шанувальники автомобілів та мотоциклів.

У 1970-1980-х роках у Дніпрі на стадіон «Металург», крім футболу, жителі Дніпра ходили дивитись незвичайне шоу за участю мотоциклів та автомобілів. Розважальну програму влаштовували каскадери. Називалася шоу «АвтомотоРодео». Автомобілі їздили біговими доріжками стадіону, а водії показували різні трюки.

«Ходила на цю виставу кілька разів із чоловіком. Запам’яталося, що машина їздила по колу, а потім ставала на два колеса і піднявши один бок при цьому продовжувала їздити вже на двох колесах. Це було захоплююче видовище», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Тетяна Кропова.

Їзда автомобіля на двох колесах – був один із найпопулярніших трюків, який каскадери демонстрували мешканцям Дніпра. Серед іншого глядачам показували трюк, де водій під час руху авто на двох колесах міг вилізти у пасажирське вікно.

«Також серед трюків був такий, що каскадери стояли на спеціальному «помості», машина, що проїжджала повз, вибивала з-під нього опору, а трюкачі при цьому стрибали на землю. Відразу, під час шоу глядачам демонстрували «поліцейський» розворот, тільки проробляла його не одна машина, з одразу кілька», – згадує Тетяна Кропова.

Нарівні з автомобілями у шоу брали участь і мотоцикли. Так, вершник «двоколісного» сильно розігнавшись і заїхавши на спеціально обладнаний трамплін, демонстрував, що мотоцикл може «літати» і таким чином «пролітав» над дахами майже десятка машин, встановлених на стадіоні, після чого приземлявся на інший трамплін, з’їжджав з нього та продовжував рух далі. Також були трюки, де мотоцикліст перелітав не через авто, а через людину, що лежить на доріжці.

Для трюків використовувалися переважно автомобілі «Москвич» та мотоцикли «Іж». Після таких вистав бігову доріжку стадіону ще довго приводили до ладу.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: