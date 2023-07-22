Їхав до друга на похорон: в автотрощі загинув військовий капелан з Дніпропетровщини

21 липня під час ДТП загинув військовий капелан Марко Купчененко.

Про сумну звістку повідомили в Жовтоводській міській раді.

Марко їхав на похорони свого друга, але по дорозі втрапив в серйозну ДТП. На жаль, травми, які він отримав в автотрощі були смертельними.

7 липня Марку виповнилося 27 років. День народження йому довелося зустрічати на позиціях під Кремінною.

Ще з 2014 року активно волонтерив та допомагав військовим. Пізніше став помічником військового капелана, а у березні 2022 і сам здобув це звання.

Марко був із багатодітної родини.

Я писала з ним інтерв’ю та дивувалася його силі. Його голос звучав так переконливо, наче він дійсно був посередником Бога на Землі з людьми на полі бою, – поділилася спогадами журналістка Юлія Валова. Усі, кого доля звела з Марком, були вражені силою його характеру, розумом та безмежною вірою, а також внутрішнім світлом, яке буквально випромінював капелан.

Це була людина, яка жила Україною, жила вірою в Бога. Ми познайомилися з Марком у 2022 році. Він нічого не боявся та робив все для інших. Я допомагала йому та його хлопцям чим могла, він справив на мене неабияке враження – молодий, розумний та освічений», – розповіла місцева волонтерка Наталія Шум.

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